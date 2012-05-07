مهلت ثبت نام سیزدهمین مسابقات ملی مهارت تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جهانتیغی اظهار داشت: ثبت نام سیزدهمین دوره از مسابقات ملی مهارت که از 26 فروردین ماه سالجاری آغاز شده بود، تا چهارم خرداد ماه تمدید شد و علاقمندان به شرکت در این مسابقات می ‌توانند با مراجعه به مراکز آموزش فنی و حرفه ‌ای سطح استان جهت ثبت نام به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان آموزش فنی و حرفه ‌ای کشور اقدام کنند.

وی گفت: مرحله شهرستانی سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت، خرداد ماه آینده انجام می ‌شود و برگزیدگان این مرحله در مرحله استانی که به صورت پروژه عملی، 29 و 30 تیر ماه برگزار می‌ شود شرکت می ‌کنند.

وی افزود: قبول شدگان مرحله استانی به مرحله کشوری که شهریور ماه سالجاری برگزار می شود، راه می‌ یابند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ‌ای سیستان‌ و بلوچستان بیان داشت: برگزیدگان نهایی این دوره از مسابقات ملی مهارت به همراه برگزیدگان دوازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت که 29 بهمن تا دو اسفند ماه سال گذشته برگزار شد، پس از شرکت در اردوهای آماده‌ سازی برای حضور در چهل و دومین دوره مسابقات جهانی مهارت که در سال 2013 در کشور آلمان برگزار خواهد شد، اعزام می ‌شوند.

وی گفت: برگزیدگان مرحله کشوری این مسابقات در صورت دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس از سهمیه سرباز مربی سازمان و برگزیدگان دارای مدرک تحصیلی دیپلم از سهمیه سرباز کارشناس سازمان با رعایت ضوابط تفاهمنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ‌ای کشور و ستاد کل نیروهای مسلح ناجا برخوردار می‌ شوند.

وی افزود: جوانان ماهر شامل کارآموزان و آموزش دیدگان آموزش فنی و حرفه ‌ای، هنرجویان آموزش و پرورش در رشته‌ های کار و دانش، فنی و حرفه ‌ای و نظری، دانشجویان آموزشکده‌ های فنی و حرفه ‌ای و آموزش عالی و همچنین کارگران واحدهای صنعتی و صنفی می ‌توانند در این دوره از مسابقات ملی مهارت شرکت کنند.

زکات زمینه ساز اجرای عدالت اجتماعی

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان اظهار داشت: زکات که یکی از ارکان های مهم دین اسلام محسوب می‌شود، زمینه ساز اجرای عدالت اجتماعی و رفع فاصله های طبقاتی است.

محسن مسعودیان راد گفت: برای آنکه بتوانیم فرهنگ پرداخت زکات در جامعه امروزی را رشد و ترویج دهیم باید افراد را با فلسفه وجودی و تاثیرات این فریضه الهی بر توسعه فعالیت ‌های اقتصادی جامعه آشنا کنیم.

وی افزود: یکی از تکالیف مالی در اسلام که با هدف تعدیل درآمدهای اقتصادی و دفاع از محرومان وضع شده، پرداخت زکات است که پرداخت و مصرف آن در امور تعیین شده، در محرومیت ‌زدایی تاثیر بسزایی دارد.

وی با بیان اینکه پرداخت زکات در همه حال از سوی پیشوایان دینی مورد تاکید قرار گرفته، گفت: یکی از وظایف اصلی حکومت ‌های اسلامی در طول تاریخ جمع ‌آوری زکات و رساندن آن به دست محرومان است تا به وسیله این امر طبقات اجتماعی به یک نسبت تقریبا مساوی از دارایی ‌های جاری در جامعه بهره‌ مند شوند.

اعزام 180 نفر از زنان خودسرپرست به مشهد مقدس

دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری سیستان و بلوچستان با همکاری اداره کل زندان ها و افراد خیر در اقدامی خداپسندانه به مناسبت فرارسیدن میلاد دخت نبی اکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا (س)،180 نفر از زنان خودسرپرست را به مشهد مقدس اعزام کرد.

این کاروان صبح امروز با چهار دستگاه اتوبوس از محل مسجد فاطمه زهرا (س) به زیارت حضرت ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا (ع) اعزام شدند.

پرواز 90 کبوتر به آسمان در گلزار شهدای زاهدان

در یک حرکت نمادین صبح امروز 90 کبوتر سفید به مناسبت گرامیداشت نودمین سال تاسیس هلال احمر در گلزار شهدای زاهدان رها شد تا به شهدا، این پدران آسمانی بپیوندند.

این حرکت نمادین به منظور عملی شدن شعار زندگی به رنگ صلح در زاهدان انجام شد تا پرواز کبوتران بیانگر آن باشد.

در تقویم جمهوری اسلامی ایران از 18 تا 24 اردیبهشت ماه به عنوان هفته هلال احمر نامگذاری شده است.