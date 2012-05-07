18 معلم نمونه دامغان تجلیل شدند/ نقش مهم و اساسی معلم در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بنائیان سفید پیش از ظهر دوشنبه در آئین تجلیل از معلمان شهرستان دامغان در سالن اجتماعات کانون معراج سازمان دانش آموزی این شهرستان ضمن تاکید بر نقش مهم و اساسی معلم در جامعه، اظهار کرد: هویت و شخصیت هر انسان به دست معلم ایجاد می شود.

وی اضافه کرد: معلمان در جامعه درس معرفت و امید را به همگان هدیه می دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از معلمان به عنوان هویت و شناسنامه جامعه یاد کرد و افزود: معلم جریان فکر حیات و پیشرفت جامعه را به همراه دارد.

وی گفت: تربیت نیروی انسانی در جامعه بر عهده آموزش و پرورش است و چشم انداز جامعه نیز به دست معلمان تولید و ایجاد می شود.

بنائیان سفید تصریح کرد: تربیت در نظام تربیتی جهت دارد و اخلاق است که به تربیت در نظام تربیتی جهت و خط می دهد.

وی به اجرا طرح نظام تحول بنیادین در آموزش و پرورش اشاره داشت و گفت: معلمان ما باید در اجرای هر چه بهتر طرح تحول بنیادین در آموزش و پرورش همکاری کنند.

در این آئین از 18 نفر از معلمان نمونه شهرستان دامغان با اهدا لوح و جوایزی تجلیل به عمل آمد.

در این آئین جمعی از معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان، فرماندار، امام جمعه موقت دامغان، اعضای شورای آموزش و پرورش دامغان اعضای مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان دامغان، جمعی از مسئولین، رئیس آموزش و پرورش منطقه امیر آباد حضور داشتند.

اجرای سرود و پخش کلیپ از دیگر برنامه های این آئین بود.