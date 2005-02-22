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۴ اسفند ۱۳۸۳، ۱۷:۰۱

با حضور معاون فني و عمراني شهرداري تهران :

كلنگ احداث مجموعه ورزشي پذيرايي ياران به زمين زده شد

با حضور معاون فني و عمراني شهرداري تهران و شهردار منطقه 11 ، كلنگ احداث مجموعه ورزشي پذيرايي ياران در حاشيه طرح نواب به زمين زده شد .

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس علي آبادي در اين مراسم ضمن اشاره به اقدامات شهرداري با هدف خدمت خالصانه به مردم گفت : اجراي اين گونه طرح ها در كنار احداث بزرگراهها ، پل ها ، بازسازي مناطق مسكوني و ساير خدمات در راستاي نگاه ويژه شهرداري تهران به مناطق محروم است .

وي افزود : براي نوسازي بافت هاي فرسوده در اين مناطق اقدام به دريافت فايناس از دولت نموده ايم كه تا پايان سال جاري به نتيجه مي رسد همچنين در محدوده جنوبي شهر اقدام به احداث 120 سالن ورزشي شده كه مجهز به وسايل اوليه جهت آمادگي در مقابل حوادث غير مترقبه است و بهره برداري دو منظوره از آنها صورت خواهد گرفت .

 

 

کد مطلب 159632

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