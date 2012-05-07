جشن روز جهانی تالاسمی در غربت برگزار شد

کرج - خبرگزاری مهر: جشن روز جهانی تالاسمی در غربت تمام در استان البرز بدون حضور هیچ مسئول پزشکی و غیر پزشکی استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشن روز جهانی تالاسمی بعد از ظهر دوشنبه در غربت تمام در استان البرز بدون حضور هیچ مسئول پزشکی و غیر پزشکی استان برگزار شد البته بیماران تالاسمی به این بی محبتی های مسئولان عادت کرده اند.

جای تعجب دارد که مراسم و جشنی در استان برگزار شود ولی هیچ مسئولی حضور نداشته باشد، تا کنون چنین موردی در جلسات متعدد استان به ندرت اتفاق می افتد ولی در چندین جلسه و جشنی که برای بیماران تالاسمی برگزار شده هیچ مسئولی حضور نداشت..

این افراد فراموش شده باید کمی مورد توجه مسئولان قرار داشته باشند، مسئولان پزشکی استان می توانند حداقل در شادی و جشنهای آنها حضور داشته و به مشکلات آنها فقط گوش دهند.

جشن روز جهانی تالاسمی با همکاری انجمن تالاسمی و پرسنل بیمارستان باهنر برگزار شده است.
 

