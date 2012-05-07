موزه دفاع مقدس گلستان در دست ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالحسن میرکریمی بعد ازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: برابرمصوبه ستاد فرمانده کل قواجمع آوری آثار شهدا و رزمندگان مقرر شد تا بتوانیم مردم و نسل های آینده را با فضای جنگ آشنا کنیم و از پنج سال پیش بحث ساخت موزه درهراستان مطرح شده است.

وی افزود: برای ساخت این موزه دومکان را معرفی کردند که یک مکان واقع درگلزار شهدا به متراژ هزار متربه مبلغ 400میلیون تومان و یک مکان واقع درتپه نورالشهدا کنار یادمان شهدا بود که با کارشناسی های انجام شده بناشد این مکان درمحل عبور و مرور مردم و مسیر گردشگری قرارگیرد تا تاثیر گذاری فرهنگی داشته باشد ساخته شود.

وی بیان کرد: برای گرفتن زمین مورد نیازبه حداقل ها بسنده شده و در کمیسیون مستند سازی رئئس جمهوری با رایزنی لازم هفت هزار و 600متر زمین تهیه شد.

میرکریمی بیان داشت: تلاش شد با یک زمین محدود که آسیبی به منابع طبعیی وارد نشود و کمترین رویش درختی را داشته باشد کار را شروع کنیم و سیر مراحل قانونی آن انجام شده است.

وی بااشاره به این مطلب که حفظ منابع طبعیی در سرلوحه کار قراردارد گفت: درکنارساخت موزه دفاع مقدس با همکاری منابع طبعیی پیوست درخت کاری راخواهیم داشت.

میر کریمی بابیان این مطلب که حفاظت و حفظ این مکان برای مجموعه ما مهم است گفت: سعی ما براین است که آسیبهای وارد شده دراین مکان راحراست کنیم و سودجویانی که به صورت غیر مجاز ساخت و سازهای را در این مکان انجام داده اند، جلوگیری شود.

وی افزود: عمده مصوبه های که انجام شده با حضور شورای شهر بوده و هماهنگیهای لازم با اداره منابع طبعیی صورت گرفته است.