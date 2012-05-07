خیرین مدرسه ساز در ساختن مدارس علوم اسلامی پیشقدم شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رحمت الله اروجی هدف از تأسیس دبیرستان های علوم و معارف اسلامی را ذخیره سازی نیروهای ارزشی و پرکردن خلا مدیریتی کشور برشمرد.

وی با اشاره به تفاهم نامه امضا شده بین سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان نوسازی مدارس کشور خواستار تعامل هرچه بیشتر برای اجرایی شدن آن شد.

اروجی با اشاره به ساخت دو باب دبیرستان علوم ومعارف اسلامی در شهرستان های بروجن و فارسان، ساخت دو باب دبیرستان دیگر را از نیازهای دانش آموزان علوم و معارف اسلامی برشمرد.

دوره آموزشیاران قرآن در بروجن برگزار می شود



کارشناس امور قرآنی تبلیغات اسلامی بروجن از برگزاری دوره آموزشیاران روخوانی و روانخوانی قرآن در این شهرستان خبر داد.



محمد منصوری گفت: تربیت نیروهای متخصص قرآنی، افزایش معلومات قرآنی مربیان و ارتقای سطح کمی و کیفی برنامه‌های قرآنی از اهداف برگزاری دوره آموزشیاران روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم است.

وی افزود: افرادی که در این دوره شرکت کنند با دریافت مدرک می‌توانند در روستاها و شهرهای کمتر از هزار خانوار کلاس قرآن برگزار کنند.

منصوری با بیان اینکه برای اجرای این طرح دو کلاس ویژه خواهران و برادران برگزار می‌‌شود، تأکید کرد: ظرفیت این دوره 40 نفر است.

وی تصریح کرد: در این دوره آموزش‌های لازم در زمینه روخوانی و روانخوانی، تفسیر و تجوید به شرکت کنندگان ارائه می‌شود.



66 هیئت مذهبی در شهرستان بروجن به عنوان هیئت فعال انتخاب شدند

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: تعداد فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی اجرا شده، سطح کیفی برنامه‌ها و تعداد مخاطبان از ملاک‌های انتخاب هیئت های فعال است.

حجت الاسلام مجید الهیان، معرفی هیئت های برتر به عنوان الگو، ایجاد رقابت میان هیئت ها مذهبی در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی برنامه‌های فرهنگی و مذهبی شهرستان و تشویق هیئت ها به اجرای بهتر و بیشتر برنامه‌های فرهنگی را از اهداف شناسایی و معرفی هیئت های فعال برشمرد.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی هیئت های مذهبی امسال نسبت به پارسال 30 درصد رشد داشته باشد.

محفل انس با قرآن کریم در لردگان برگزار شد



مسئول هیئت جواد الائمه لردگان از برگزاری محفل انس با قرآن کریم دراین شهرستان خبر داد.

حمزه زاهدی مقدم هدف از برگزاری این محفل قرآنی را ترویج و توسعه فرهنگ غنی اسلامی خصوصا ترویج و توسعه آیات نورانی قرآن کریم در شهرستان دانست.

وی افزود:برگزاری محفل انس باقرآن فقط خواندن قرآن نیست بلکه باید در این محافل آنچه قرآن از ما خواسته بیان شود، خواندن قرآن یکی از برنامه های قرآنی است اما از همه مهمتر عمل به دستورات آیات الهی است.

زاهدی تصریح کرد: قرآن تسکین دهنده قلوب و عمل به آن باعث رستگاری در دنیا و آخرت است.



معلم بهترین الگوی رفتاری دانش آموزان است

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن معلمان را برجسته‌ترین الگوهای رفتاری و اخلاقی دانش‌آموزان دانست.

حجت الاسلام مجید الهیان گفت: معلمان با برخورد شایسته با دانش‌آموزان در تبیین فضایل اخلاقی برای دانش‌آموزان نقش مهمی دارند.

وی تأکید کرد: معلمان باید با مطالعه و افزایش معلومات علمی‌شان دانش‌آموزان را به درس خواندن و تلاش برای رسیدن به مدارج بالای علمی تشویق کنند.

الهیان با اشاره به جایگاه معلم در اسلام، تصریح کرد: معلم در سعادت و شقاوت انسان نقش مهمی دارد و با هدایت دانش‌آموزان می‌تواند خوب زیستن و راه‌های رسیدن به کمال را به آنان بیاموزد.

وی از دبیران خواست با تقویت فضائل اخلاقی و فراگیری علوم روز الگویی مناسبی برای دانش آموزان باشند.