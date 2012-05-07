محمد عطایی در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: برنامهای با عنوان نوجوونی در 102 قسمت برای نوجوانان اصفهانی از صدا و سیمای مرکز اصفهان به روی آنتن میرود.
وی با اشاره به اینکه این برنامه تولیدی 102 قسمت دارد، بیان داشت: این برنامه 30 دقیقهای با رویکرد آموزشی و سرگرمی برای نوجوانان تهیه شده است.
کارگردان این برنامه ادامه داد: مجری برنامه در لوکیشنی شبیه اتاق با خواهر کوچک، مادر و پدر خود بازیهایی را برای ایجاد لحظاتی شاد و مفرح برای بینندگان بازی میکند.
وی با بیان این مطلب اضافه کرد: این برنامه شامل بخشهایی مانند مدرسه من، نوجوان نمونه، کارشناس، یک شغل دیگه، اخبارنوجوونی، عکسهای ارسالی و خواندن پیامک و ایمیلهای نوجوانان است.
عطایی تهیهکنندگی این کار را به عهده مهدی عزیزیان دانست و تاکید کرد: تصویربردار این برنامه حفیظ الله قاسمی و مجری بازیگر آن را نیز شنتیا یوسفزاده به عهده دارد.
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