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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۲۲

از شبکه اصفهان/

"نوجوونی" برای نوجوانان به روی آنتن می‌رود

"نوجوونی" برای نوجوانان به روی آنتن می‌رود

اصفهان - خبرگزاری مهر: یک کارگردان اصفهانی گفت: برنامه‌ای با عنوان "نوجوونی" برای مخاطبان نوجوان در شبکه اصفهان تهیه و تولید می شود و به روی آنتن می‌رود.

محمد عطایی در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: برنامه‌ای با عنوان نوجوونی در 102 قسمت برای نوجوانان اصفهانی از صدا و سیمای مرکز اصفهان به روی آنتن می‌رود.

وی با اشاره به اینکه این برنامه تولیدی 102 قسمت دارد، بیان داشت: این برنامه 30 دقیقه‌ای با رویکرد آموزشی و سرگرمی برای نوجوانان تهیه شده است.

کارگردان این برنامه ادامه داد: مجری برنامه در لوکیشنی شبیه اتاق با خواهر کوچک، مادر و پدر خود بازی‌هایی را برای ایجاد لحظاتی شاد و مفرح برای بینندگان بازی می‌کند.

وی با بیان این مطلب اضافه کرد: این برنامه شامل بخش‌هایی مانند مدرسه من، نوجوان نمونه، کارشناس، یک شغل دیگه، اخبارنوجوونی، عکس‌های ارسالی و خواندن پیامک و ایمیل‌های نوجوانان است.

عطایی تهیه‌کنند‌گی این کار را به عهده مهدی عزیزیان دانست و تاکید کرد: تصویربردار این برنامه حفیظ الله قاسمی و مجری بازیگر آن را نیز شنتیا یوسف‌زاده به عهده دارد.

کد مطلب 1596329

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