به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای طرح ویژه ارتقای امنیت اجتماعی در مناطق آلوده و جرم خیز، ماموران انتظامی شهرستان و یگان امداد قم نسبت به اجرای این طرح در مناطق از قبل تعیین شده اقدام کردند.



ماموران با اجرای این طرح هشت دستگاه موتورسیکلت سرقتی را کشف کردند که در این رابطه پنج نفر از سارقان نیز دستگیر شدند.



دستگیری 12 سارق توسط پلیس



در راستای اجرای طرح ویژه ارتقای امنیت اجتماعی، ماموران انتظامی شهرستان قم، نسبت به اجرای این طرح در مناطق از قبل تعیین شده اقدام کردند.



در اجرای این طرح، 12 نفر متهم به سرقت از جمله منزل، تجهیزات دکل مخابرات، قطعات خودرو، کیف قاپ، مغازه و منزل نیمه کاره دستگیر شدند.



گفتنی است سارقان تجهیزات دکل مخابراتی در حین سرقت دستگیر و به همراه سایر متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.



همچنین در راستای اجرای طرح ویژه ارتقا امنیت اجتماعی و پاکسازی مناطق آلوده و جرم خیز، ماموران یگان امداد قم نسبت به اجرای این طرح در قسمت هایی از شهر قم اقدام کردند.



با اجرای این طرح 9 نفر اراذل و اوباش، هشت نگهدارنده مواد مخدر، 6 متهم به سرقت تلفن همراه، موتورسیکلت و منزل دستگیری و مقادیری مواد مخدر نیز کشف و ضبط شد.



در گرامیداشت روز معلم مدرس برتر سال 90 انتخاب شد



در جلسه تقدیر از مدرسان ناجا به مناسبت روز معلم که در ستاد ناجا برگزار شد معاون فاوای فرماندهی انتظامی استان قم به پاس اقدامات و خدمات موثر در امر تدریس و تلاش در پیشبرد اهداف کاربردی ناجا از سوی معاون آموزش ناجا به عنوان مدرس برتر سال 90 فرماندهی انتظامی استان قم انتخاب و با اهدا لوح تقدیر و دریافت کمک هزینه سفر عتبات عالیات مورد تقدیر قرار گرفت.



دستبند پلیس بر دستان سارق داخل خودرو



در پی اطلاع از تخریب شیشه چند خودرو در سطح حوزه استحفاظی، بلافاصله ماموران کلانتری 15 با فعال کردن گشت های محسوس و نامحسوس درجهت شناسایی و دستگیری متهم اقدام کردند.



ماموران درتحقیقات نامحسوس شماره انتظامی موتورسیکلت را بدست آورده و در حین گشت زنی، موتورسیکلت مذکور را کنار خیابان کشف کردند.



گفتنی است ماموران، متهم را در حال تخریب شیشه یک دستگاه خودروی مزدا شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.



عدم توانایی کنترل وسیله نقلیه حادثه آفرید



ماموران پاسگاه انتظامی دامشهر در پی اطلاع از وقوع یک فقره تصادف بین یک دستگاه خودروی پراید و یک دستگاه کامیون بلافاصله به محل تصادف اعزام شدند.



در اثر این تصادف سرنشین خودروی پراید به علت شدت جراحات وارده در دم فوت کرده بود.



با بررسی صحنه مشخص شد علت اصلی وقوع این تصادف عدم توانایی کنترل وسیله نقلیه توسط راننده خودروی پراید بوده است.