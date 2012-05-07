طرح بهسازی بافت فرسوده آبکوه ابلاغ شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پژمان ظهر دوشنبه در نشستی با اهالی آبکوه درباره نوسازی این منطقه در طرح بازسازی بافت های فرسوده مشهد گفت: از دیرباز تاکنون تصمیم های مختلفی برای بهبود وضعیت این منطقه گرفته شده که به دلایل مختلف اجرایی نشده اما امروز تصمیم گرفته ایم که با همکاری خود مردم این محله در بازه زمانی کوتاه وضعیت را بهبود ببخشیم.

شهردار مشهد نظر حداکثری مردم این منطقه برای بهسازی آبکوه را حسن بزرگی دانست و تصریح کرد: اولویت اجرای طرح در مشارکت و همکاری 100درصدی خود ساکنان آبکوه است و هیچ دلیل و ضرورتی نیست که جمع با منابع کم از این محل رونده شوند.

پژمان با تاکید بر اینکه هیچکس به دنبال گرفتن حق سکونت از شهروندان آبکوهی نیست، تصریح کرد: طرحی که قرار است در این منطقه اجرا شود به مصلحت آبکوه است و انتفاع را به حداکثر می رساند.

وی اضافه کرد: اگر شهروندان آبکوه منسجم باشند و همکاری کنند شهرداری مشاوره های لازم را برای انتفاع بیشتر این مردم ارائه خواهد کرد تا آنان از آثار مثبت اجرای طرح بهره مند شوند.

شهردار مشهد گفت: در طرح بهسازی آبکوه کاربری های مختلف برای انتفاع شهروندان در نظر گرفته شده و شهرداری آمادگی دارد در صورت آزاد سازی معابر به احداث تاسیسات و خدمات از منابع شهرداری بپردازد.

پژمان افزود: برای زمین هایی که برای خود مردم به جز معابر باقی می ماند شهرداری آمادگی دارد که از هزینه های چند صد میلیارد تومانی پروانه ساخت بگذرد و به اهالی این منطقه پروانه رایگان ارائه دهد.

وی گفت: هیچکس چشم طمع به اموال شهروندان این منطقه ندارد و برای آگاهی بیشتر از بین خود شما می تواند نماینده ای بر درآمدها و هزینه ها نظارت کند.

به گفته وی ضرورتی برای فروش املاک مردم در آبکوه نیست بلکه تسهیلاتی برای استقرار آنان در جاهای دیگر داده می شود.

پژمان بر تجمیع زمین ها در این منطقه تاکید کرد و افزود: برای اینکه شهرداری بتواند تراکم خوب ارائه دهد باید زمین ها با مساحت های بالای 300متر باشد به همین منظور یکی از راه حل ها تجمیع زمین هاست.

وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از شهروندان آبکوهی در خصوص نرخ گذاری زمین ها، تصریح کرد: نرخ گذاری زمین ها کارشناسی شده بوده و به ازای ارزش ریالی زمین، معاوضه ملک و یا پرداخت بهای آن صورت خواهد گرفت.

وی ضمانت اجرای طرح فوق را خود مردم دانست و اظهارداشت: برخی از افراد ادعا می کنند که شهرداری از بودجه های سایر مکان ها در این محل هزینه کند که چنین کاری از نظر شرعی، عقلی و قانونی صحیح نیست، به طوری که باید شهروندان خودشان هزینه های آزاد سازی معابر را بدهند زیرا پس از اجرای طرح قیمت آپارتمان های آبکوه چند برابر می شود.

شهردار مشهد همچنین از برگزاری جلسه بعدی ظرف سه هفته آینده خبر داد و گفت: در این مدت مردم آبکوه با مراجعه به مشاوران و کارشناسان دفتر بهسازی طرح اطلاعات کسب کنند تا در جلسه آینده به نتیجه قطعی برسیم.

وی گفت: شهرداری یک نهاد اجتماعی بزرگ برخواسته از مردم است که با هدف تامین رفاه و آسایش مردم و بهبود بخشیدن به زندگی آنان و شهر ایجاد شده است و جز این وظیفه دیگری ندارد.

وی به توسعه چشمگیر مشهد در دهه های گذشته اشاره کرد و افزود: توسعه شتابان در یک بازه زمانی کوتاه جمعیت مشهد را پنج برابر و وسعت آن را تا چهار الی پنج برابر افزایش داده که قبول چنین وضعیتی هیچ جای جهان باور کردنی نیست.

پژمان تاکید کرد: در عین حال و با شرایط موجود‌، شهرداری با تمام توان خدمات‌رسانی به مردم را دنبال می‌کند و در راستای توسعه شهر تلاش می کند.

وی تصریح کرد: در شهرداری تمام منابع در راستای خدمت به مردم است و شهروندان مطمئن باشند که حتی یک ریال از منابع مالی آن ها در جای دیگری جز رفاه آن ها هزینه نمی شود.

پژمان خود را هم محله ای شهروندان آبکوهی معرفی کرد و افزود: در گذشته این محل روستایی به نام آبکوه و دور از محیط شهری بوده که در راستای توسعه شهری در حال حاضر با همان بافت قدیمی در محیط شهری قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه با گذشت سال ها هنوز عقب افتادگی ها در شهر حس می شود، عنوان کرد: متناسب سازی حاشیه شهر و بافت های فرسوده، قدیمی و روستایی طبق قانون در دستور کار است که باید مطابق با سایر نقاط شهری متناسب سازی شوند.