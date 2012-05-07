نقاشان برجسته اردبیل آثار خود را به نمایش گذاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر دوشنبه با گشایش این نمایشگاه 30 اثر هنری از 12 هنرمند برجسته و نامی استان اردبیل با موضوع آزاد در نگارخانه مجتمع فرهنگی و هنری فدک اردبیل در معرض دید علاقمندان به هنر قرار گرفت.

نمایشگاه آثار نقاشان اردبیل بمناسبت دهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان استان برگزار شده و به مدت سه روز برای بازدید عموم دایر است.

ودود موذن زاده، موسی رجبی اصل، خسرو حیدری، مهدی حمیدی، ودود مکبر، بهزاد محبی، شهرام بابایی، بهمن کیانی، اکبر ملکی، علی جعفری، حجت مجرد، هامون علیپور و محمدرضا میرزایی از هنرمندان استان و هنرمندان اردبیلی مقیم مرکز در نمایشگاه حضور دارند.

این نمایشگاه هنری دهمین نمایشگاه برگزار شده آثار نقاشان استان اردبیل است.

همچنین دهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان استان اردبیل نیز دیروز با معرفی نفرات برتر در مشگین شهر به کار خود پایان داد.

این جشنواره با حضور 160 نفر از هنرمندان جوان استان و در رشته های نگارگری، حجم، خوشنویسی، طراحی، نقاشی، کاریکاتور، ارتباط تصویری و تصویر سازی برگزار شد.

در پایان جشنواره و بر اساس آرای هیئت داوران در رشتهکاریکاتور محسن دمندان از اردبیل، بهروز فیروزی از پارس آباد و هما ولی زاده از اردبیل به ترتیب اول تا سوم شدند.

در رشته تصویر سازی شیرین مرزبان از اردبیل، جمیله رحیمی از پارس آباد و سمیرا بهشتی از اردبیل به ترتیب توانستند جایگاه اول تا سوم را از آن خود کنند.

در رشته پوستر محمد بخشعلیان از اردبیل، علیرضا سلمانی از گرمی و بهرام قلیزاده از اردبیل و در بخش خوشنویسی هم مهدی دیارمند از سرعین موفق شدند رتبه اول تا سوم را به خد اختصاص دهند.

در رشته حجم امین جوادی آذر و رباب قلی زاده از مشگین شهر و پریسا بابایی از اردبیل و در رشته نقاشی سلیمان آقازاده، هامون علی پور ربابه صمد زادگان و زهرا رضا پور (مشتر کا) مقام اول تا سوم را از آن خود کردند.

زهرا پناهی و رقیه حضرتی هر دو از اردبیل، از اردبیل و سهیلا جاهد از گرمی و فاطمه لطیفی از مشگین شهر هنرمندانی بودند که توانستند رتبه اول تا سوم رشته نگارگری را بخود اختصاص دهند.

محسن صفایی، زهرا صمد زاده، آزیتا ایمانی و مریم فیضی (مشترکا) توانستند به تر تیب به عنوان برترینهای رشته طراحی انتخاب شوند و طبق نظر داوران ویدا رحیمی از مشگن شهر در رشته عکاسی اول شد.

این جشنواره در دو بخش کارگاهی و فضای آزاد در روستای آلوج از توابع بخش مرکزی شهرستان مشگین شهر برگزار شد و نفرات برتر هم به مرحله کشوری راه یافتند.

