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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۴۹

پاک فطرت تاکید کرد:

پیشنهاد تغییر مدیر قطار شهری شیراز را ندادم

پیشنهاد تغییر مدیر قطار شهری شیراز را ندادم

شیراز - خبرگزاری مهر: شهردار شیراز گفت: هیچگونه پیشنهادی در خصوص تغییر مدیر سازمان قطار شهری شیراز را نداده ام.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاک فطرت عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت سازمان قطار شهری شیراز تاکید کرد: هیچ ارگان و سازمانی به شخص وابسته نیست و به طور یقین باید بهترینها بر سر کار باشند.

وی افزود: آنقدر نیروی جوان متخصص در استان وجود دارد که عدم حضور یک نفر برای پروژه ای عظیم مشکل ساز نشود.

شهردار شیراز در پاسخ به دلیل عدم حضور مدیر عامل قطار شهری شیراز در محل کار، گفت:  درخواست مرخصی از سوی ایشان ارائه شده بود اما امضا نشد.

پاک فطرت یادآور شد: مدیر عامل قطار شهری شیراز از نیروهای توانمند است و هر جایی که درخواست داشته باشد می تواند فعالیت داشته باشد.

وی ادامه داد: شهرداری شیراز آمادگی دارد در حوزه های مختلف مدیریتی شهرداری از حضور مدیر عامل قطار شهری شیراز استفاده کند.

شهردار شیراز افزود: هیچ اطلاعی از اینکه چگونه این مباحث مطرح شده ندارم بلکه باید بیشتر به دنبال کار باشیم.   

کد مطلب 1596340

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