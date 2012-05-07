بازهم پای یک خاوری در میان است/ مدیر فراری دوباره خبرساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در بیست و نهمین نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه بارها شکایاتی از سوی مجلس در رابطه با عملکرد دولت به دستگاه قضا ارئه شده در حالی که هنوز دستگاه قضایی نتیجه این پرونده ها را اعلام نکرده است گفت: مجلس بر اساس وظیفه مواردی را به دستگاه قضا ارائه می کند. ولی باید بگویم وقتی مجلس چیزی را تشخیص می دهد باید در دستگاه قضایی رسیدگی شود. روز گذشته هم مواردی از تخلفات دولت از سوی مجلس ارائه شد که در حال رسیدگی است و مطمئن باشید هر وقت رسیدگی به پایان رسید اطلاع رسانی می کنیم.

پرونده ملک زاده بسته شد

وی در مورد اظهارات دادستان تهرانی در مورد پرونده ملک زاده و اظهارات محمد جعفر بهداد معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور مبنی بر اینکه وی شامل عفو رهبری نشده است گفت: خبرنگاران باید با دقت مطلب را گرفته و به درستی منتقل کنند. پرونده وی در حال رسیدگی بود و موارد آن در دادسرا داشت طی می شد. در همین مسیر رسیدگی که هنوز پرونده به دادگاه نرفته بود گزارشات و نامه هایی به دفتر رهبری ارسال شد. مقام رهبری با عفو تعقیب این پرونده موافقت کردند و پرونده بسته شد.

سخنگوی دستگاه قضا در باره وضعیت پرونده رئیس سابق منطقه آزاد ارس نیز گفت: یک مجموعه ای بودند که برخی هنوز دادگاه نرفته و برخی هم حکم گرفتند و ربطی به پرونده ملک زاده ندارد.

محسنی اژه ای در مورد دیدار مه آفرید خسروی با جریان انحرافی و رد پای صاحبان قدرت در پرونده فساد مالی بزرگ گفت: در این پرونده هر کسی که ثابت شود مقصر است حتما بازخواست می شود و فرقی نمی کند در چه جایگاهی باشد.



جزئیات تازه از پرونده فساد مالی

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به جزئیات جدیدی از پرونده فساد مالی بزرگ گفت :در پرونده فساد مالی اخیر از سه هزار میلیارد تومانی که با اسناد صوری و غیر واقعی و تنزیل گرفته شده است بخش زیادی به خارج از کشور نرفته و عمده آن در داخل است.

وی افزود: متهمان علاوه بر ال سی های داخلی تسهیلات دیگری هم گرفته اند که در مجرای خودش بکار نرفته است. تسهیلات ارزی و ریالی داخلی در اختیار یک فرد بوده و او هر کاری که می خواسته انجام می داده است.



سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: متاسفانه هنوز بخشی از ابعاد پیچیده فساد بانکی روشن نشده است . بعضی از وکلا برخی اظهارات را مطرح می کنند که طبیعی است باید از موکل خود دفاع کنند اما این بدان معنا نیست که حقایق را زیر پا بگذارند. شرکت اسپادانا که مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آن دیروز محاکمه شدند بیش از 1100 میلیارد تومان اسناد و بیعنامه های صوری داده است. مدیرعامل این شرکت در پاسخ به این سئوال که شما مسئولیت خود را قبول دارید پاسخ داد من چیزی حالی ام نبود اسناد را می آوردند من امضا می کردند در این مدت بانک هم نرفتم. این اظهارات رافع مسئولیت نیست و بر اساس اظهارات متهم یک فردی کارهای بانکی را در این شرکت انجام می داده که من نمی توانم نام او را اعلام کنم.



وی خاطرنشان کرد: متهم اصلی پرونده نیز پس از دستگیری منکر این موضوع بود که شرکت اسپادانا متعلق به وی است حتی منکر وابستگی به این شرکت می شد. البته این موضوع طبیعی است زیرا متهمان سند سازی کرده بودند. فرد 19 ساله ای در این شرکت 19 میلیارد تومان سهام به نامش شده بود. او در جریان تحقیقات مدعی شد هیچ آورده ای نداشته و حتی اگر 19 میلیارد تومان را روی کاغذ بنویسید نمی توانم آن را بخوانم. متهمان اصلی حتی بدون اینکه وی متوجه شود از اووکالت بلاعزل گرفته بودند تا مدعی این 19 میلیارد تومان سهام نشوند. به وکیلی گفتم قبول دارید این اسناد غیر واقعی است حتی یک کیلو جنس نیز فروخته و یا خریداری نشده اما در اسناد نوشته شده 500 تن شمش معامله شده است. این توجیهات انگیزه را برای پیگیری کم می کند



حجت الاسلام اژه ای ادامه داد: مهم این است که سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه بتوانند با توجه به این پرونده از تکرار آن جلوگیری کنند حال سرانجام این پرونده هر چه می خواهد بشود اگر از تکرار آن جلوگیری شد کار خوبی انجام شده است چرا این جرات برای افرادی پیدا شود تا بانک ملی ، صادرات ، شرکتها و برخی افراد را درگیر کنند تا سود در جیب یک نفر برود.

صدور کیفرخواست برای 12 متهم جدید

سخنگوی دستگاه قضا از صدور کیفرخواست برای 12 متهم جدید پرونده فساد مالی بزرگ خبر داد و گفت: همان طور که وعده داده بودیم، تلاش دستگاه قضا در رابطه با پرونده فساد بزرگ بانکی رسیدگی در کمترین زمان است. ما از زمان برای این پرونده نهایت استفاده را برده و حتی از روزهای تعطیل و ساعت غیر اداری نیز استفاده کردیم.

وی افزود: تا کنون از 17 نفر از متهمان آخرین دفاع اخذ شده است و تلاش می کنیم جلسات به صورت هفته ای دو جلسه محاکمه برگزار شود حال امکان دارد این دو جلسه در یک روز به صورت صبح و عصر باشد و یا در دو روز جداگانه برگزار شود البته این کار سنگینی است و تلاش زیادی در این زمینه در حال انجام است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برای 12 نفر دیگر از متهمان کیفر خواست جدید صادر شده و پرونده آنها به دادگاه ارسال شده است که امیدواریم در مورد بقیه متهمان نیز مواردی که جرم در دادسرا احراز می شود به دادگاه ارسال شود.



آخرین وضعیت پرونده خاوری

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده خاوری نیز گفت: پرونده در حال تکمیل و رفتن به دادگاه است. دلم می خواست خاوری برگردد زیرا این به نفع او بود. حالا پرونده به دادگاه می رود و برای او حکم مجازات غیابی صادر خواهد شد.



وی ادامه داد: از طریق پلیس اینترپل و کشوری که در آن سکونت دارد در حال تعقیب او هستیم. خاوری با اتهام فساد بزرگ روبرو است و همچنین متهم جدی دادسرا می باشد. پلیس بین‌الملل و کشوری که در آن سکونت کرده هر چه مدارک خواسته است به آنها داده ایم تا هیچ بهانه ای دستشان نباشد اما آنها تاکنون اقدام موثری انجام نداده اند.

محسنی اژه ای در مورد دستگیری برخی افراد در ستاد قوه قضائیه (تهران) و مدیران دادگستری استان خوزستان در پرونده فساد بزرگ مالی گفت: دو نفر قبلا در دستگاه قضایی بودند و چند سالی از سیستم بیرون رفته و وکیل شدند که هر دوی آنها هم اکنون بازداشت هستند.

آخرین اخبار تخلف 100 میلیون یوروئی

وی در مورد تخلف بانکی 100 میلیون یورویی و نقش خاوری در این پرونده گفت: این فساد از بانک ملی بوده است. این پرونده در بندرعباس تشکیل شده و بخشی از آن به تهران احاله شده است. هنوز مراحل دادسرایی خود را طی می کند. متهم اصلی با 24 میلیارد تومان وثیقه آزاد است. ولی تخلفات و نفوذ خاوری در این پرونده در حال بررسی است.72 میلیون از این پرونده بازگردانده شده است.

وی افزود: در این پرونده کلمه اختلاس درست نیست بلکه تخلف بانکی است و متخلفان درآمد نامشروع کسب کرده‌اند . این پرونده تخلف بانکی است و درآمدی نامشروع برای متخلفان داشته و بانک هم وثیقه لازم را اخذ نگرفته است. در حال حاضر نیز متهمان با قید وثیقه آزادند.

محسنی اژه ای درباره اظهارات اخیر معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در خصوص جایگاه خبرنگاران گفت: اگر شخصی در این مورد شکایت کند قطعا به شکایتش رسیدگی می شود.

ایجاد شبکه های اینترنتی رادیویی و تلویزیونی جرم است

وی در مورد راه‌اندازی تلویزیون و رادیوی اینترنتی گفت: اگر افرادی در این زمینه بخواهند اقدام غیر قانونی کنند دادستانی به عنوان نماینده مدعی العموم وارد می شود. البته باید ثابت شود این شبکه تلویزیونی است که قبلا هم چنین پرونده هایی داشته ایم.

دستگاههای اهمال کار در مبارزه با دخانیات را معرفی کنید

دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که قوه قضائیه چه برنامه ای برای مبارزه با دخانیات دارد گفت: مردم باید خودشان هم مراعات کنند و در مراکز عمومی دخانیات استعمال نکنند. البته خود دخانیات به تنهایی به قشر جوان لطمه زده است. اگر هم قوه قضائیه کوتاهی می کند اطلاع رسانی کنید و از طریق رسانه بازگو کنید.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد بازگشت مهدی هاشمی به کشور گفت: وی قبلا احضار شده بود و اگر بیاید طبق قانون با او برخورد و به پرونده اش رسیدگی می شود.

دادستانها و روسای دادگستری می توانند مصاحبه کنند

محسنی اژه ای در مورد اظهارات علی اولیا رئیس دادگستری هرمزگان در مورد بازگو کردن جزئیات یک پرونده گفت: ما مانع اطلاع رسانی دادستانها و روسای دادگستریها نشدیم ولی باید حتی الامکان صحبتها توسط سخنگو گفته شود.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد اقدام یکی از دیپلماتهای ایرانی در برزیل و ورودش به استخر مختلط گفت: پیگیری نکردم ولی بعدا می گویم.

محسنی اژه ای در مورد اظهارات یکی از نمانیدگان مجلس در مورد بازجویی قوه قضائیه از معاون رئیس جمهور گفت: قبلا گفته ام دیگر دراین مورد صحبتی نمی کنم.

دادستان کل کشور در مورد پرونده بازار سکه و ارز و سکوت قوه قضائیه در این خصوص گفت: قوه قضائیه عمل می کند وقتی عمل شد می گویم.

محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه چرا در رابطه با موضوع عفو رهبری در مورد ملک زاده توضیح نمی دهید گفت: موضوعیت ندارد ما بگوئیم چه کسی درخواست عفو کرده است، من همه چیز را گفتم.

انهدام باند بزرگ قاچاق اسلحه



حجت الاسلام اژه ای در ادامه از انهدام یک باند بزرگ قاچاق سلاح خبر داد و گفت: یک باند نسبتا بزرگ قاچاق سلاح شناسایی و عناصر اصلی آن دستگیر شدند. عامل اصلی این باند یک وکیل دادگستری است که از متهمان تعدادی سلاح و مهمات ضبط شده است.



وی افزود: متهمان اصلی در بازداشت و تعدادی نیز تحت تعقیب هستند. این پرونده در تهران مطرح بوده اما چند استان دیگر نیز با آن درگیرند.

برخورد قاطع با قاچاقچیان

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اعدام 9 قاچاقچی شیشه در تهران، گفت: قوه قضائیه با قاچاقچیان مواد مخدر به خصوص مواد مخدر صنعتی و روانگردان برخورد قضایی قاطعی خواهد داشت.

وی اظهار داشت: همانطور که بارها تاکید کرده ایم ضرر مواد مخدر صنعتی مثل شیشه از مواد مخدر سنتی بیشتر است. افرادی که از این مواد استفاده می کنند دست به اقدامات مجرمانه زده و مصرف آن باعث مخاطرات جدی در جسم و روان آنها خواهد شد.

وی افزود: از مردم تقاضا می کنیم همکاری خوبی با پلیس و دستگاه قضایی داشته و قاچاقچیان مواد مخدر را معرفی کنند. همچنین مراقب باشند جوانان در دام افراد سودجو و فاسد قرار نگیرند.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: با اصلاحاتی که آذرماه سال 89 در خصوص مواد مخدر صنعتی و روانگردان صورت گرفت این مواد جزء مخدر ها قرار گرفته و مجازات سنگینی برای قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر صنعتی پیش بینی کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا با تشکر از مردم به خاطر حضور پرشور در دور دوم انتخابات مجلس، گفت: انتخابات روز جمعه در شرایطی خوب و با آرامشی مثال زدنی برگزار شد.

وی سپس به اجلاس دادستان های کشورهای عضو اکو اشاره کرد و گفت: این اجلاس یازدهم و دوازدهم اردیبهشت امسال با حضور 8 کشور از 10 کشور عضو اکو در تهران برگزار شد. در جلسات قبلی اعضای عضو اکو به این نتیجه رسیده بودند که نشست قضایی ضروری است. بنابراین سال گذشته این پیشنهاد مطرح و ایران میزبانی را پذیرفت.

محسنی اژه ای تاکید کرد: اعضا در این نشست به توافقات خوبی رسیدند که امیدواریم تصمیمات پیگیری و عملیاتی شود و از لفظ و شعار به عمل برسیم.

