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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۵۲

سحرخیز:

فعالیتهای هنرستانها با توجه به رشد صنعت به روز می‌شود

فعالیتهای هنرستانها با توجه به رشد صنعت به روز می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: فعالیتهای هنرستان‌های موجود در سطح کشور با توجه به رشد صنعت به روز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سحرخیز بعد از ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه یازدهمین دوره‌مسابقات هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای با بیان اینکه امروز جهاد و مبارزه با دشمنان دین و جمهوری اسلامی ایران وارد عرصه جدیدی شده، اظهار داشت: توجه به رشته‌های مهارتی از مهم‌ترین نیاز‌های جامعه امروز است و نظام آموزشی باید به این موضوعات بپردازد.

وی با اشاره به اینکه امروز سنگرداران کشور لباس رزم برای مقابله با جنگ نرم، تولید، کارآفرینی و حرکت در مسیر توسعه و تعالی به تن کرده‌اند، اضافه کرد: ایران جزو نادر‌ترین کشور‌هایی است که تهدیدات دشمن را در زمینه‌های مختلف به یأس و ناامیدی تبدیل کرده است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: توجه به بخش صنعت سبب به روز شدن فعالیت‌های هنرستان‌های موجود در سطح کشور می‌شود.

وی به برگزاری یازدهمین دوره‌مسابقات هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای در اصفهان اشاره کرد و افزود: با توجه به جلوه‌های صنعتی و هنری در پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی، اصفهان مناسب‌ترین جایگاه برای برگزاری مسابقات هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای بوده است.

سحرخیز در ادامه با بیان اینکه اصفهان از ظرفیت‌های ویژه‌ای برای دستیابی به افزایش تولید ملی و داخلی برخوردار است، تاکید کرد: رشد متوازن و توجه به رشته‌های تحصیلی فنی و حرفه‌ای در دوران متوسطه و دانشگاه‌ها به میزان بسیاری ضرورت دارد.

وی بیان داشت: قطع ارتباط میان دانشگاه با صنعت و عرصه عمل اتفاق نامناسبی بوده که در حال حاضر در کشور جمهوری اسلامی ایران این موضوع به وقوع پیوسته است.

کد مطلب 1596342

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