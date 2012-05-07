به گزارش خبرنگار مهر، حسین سحرخیز بعد از ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه یازدهمین دوره‌مسابقات هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای با بیان اینکه امروز جهاد و مبارزه با دشمنان دین و جمهوری اسلامی ایران وارد عرصه جدیدی شده، اظهار داشت: توجه به رشته‌های مهارتی از مهم‌ترین نیاز‌های جامعه امروز است و نظام آموزشی باید به این موضوعات بپردازد.

وی با اشاره به اینکه امروز سنگرداران کشور لباس رزم برای مقابله با جنگ نرم، تولید، کارآفرینی و حرکت در مسیر توسعه و تعالی به تن کرده‌اند، اضافه کرد: ایران جزو نادر‌ترین کشور‌هایی است که تهدیدات دشمن را در زمینه‌های مختلف به یأس و ناامیدی تبدیل کرده است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: توجه به بخش صنعت سبب به روز شدن فعالیت‌های هنرستان‌های موجود در سطح کشور می‌شود.

وی به برگزاری یازدهمین دوره‌مسابقات هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای در اصفهان اشاره کرد و افزود: با توجه به جلوه‌های صنعتی و هنری در پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی، اصفهان مناسب‌ترین جایگاه برای برگزاری مسابقات هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای بوده است.

سحرخیز در ادامه با بیان اینکه اصفهان از ظرفیت‌های ویژه‌ای برای دستیابی به افزایش تولید ملی و داخلی برخوردار است، تاکید کرد: رشد متوازن و توجه به رشته‌های تحصیلی فنی و حرفه‌ای در دوران متوسطه و دانشگاه‌ها به میزان بسیاری ضرورت دارد.

وی بیان داشت: قطع ارتباط میان دانشگاه با صنعت و عرصه عمل اتفاق نامناسبی بوده که در حال حاضر در کشور جمهوری اسلامی ایران این موضوع به وقوع پیوسته است.