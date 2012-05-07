تجلیل از خانواده شهدا محدود به خادمان نباشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در دیدار با اعضای ستاد برگزاری مراسم تجلیل از بانوان ایثارگر قم بیان کرد: حضرت فاطمه زهرا(س) الگوی شایسته و برجسته ای برای خادمان به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران است.
وی افزود: سنت تجلیل از خاندان شهدا را نبی اکرم(ص) بنیان نهاد و حضرت زهرا(س) نیز مأموریت یافت به مدت سه روز از خانواده جعفر ابن ابیطالب(ع) پرستاری کند.
امام جمعه قم با گرامیداشت سالروز میلاد دخت نبی اکرم حضرت فاطمه زهرا(س) افزود: تجلیل از بانوان ایثارگر در روز میلاد الگوی بانوان جهان اقدامی شایسته است و لازم است در این تجلیل از حضرت فاطمه(س) الگو گرفت تا بتوان حق مطلب را ادا و به بهترین نحو از خانواده معظم شهدا تجلیل کرد.
وی اضافه کرد: تجلیل از مقام خانواده های شاهد وایثارگر نباید تنها محدود به خانواده ها و خادمان باشد بلکه باید حضور اقشار مختلف مردم در این مراسم ها پررنگ دیده شود و در واقع مردم ضمن تجلیل، پیام شهدا را نیز منتقل کنند.
حجت الاسلام سعیدی افزود: خادمان به خانوادههای شهدا باید هرچه بیشتر از حضور مردم در برنامه های تجلیل و تکریم از خانواده های شهدا بهرهمند شوند و از این طریق پیام شهدا را هرچه گسترده تر منتشر کرده و آن را ماندگار سازند.
تجلیل از بانوان ایثارگر در جوار حرم کریمه اهل بیت(س)
مدیر کل بنیادشهید وامور ایثارگران قم نیز در این مراسم ضمن گرامی داشت سالروز میلاد باسعادت حضرت صدیقه کبرا(س) گفت: همزمان با میلاد با سعادت حضرت زهرا(س)، برنامه های متنوعی در راستای تجلیل از بانوان ایثارگر پیش بینی شده است.
محمد کاظم پورامینی افزود: از جمله این برنامهها تجلیل از بانوان ایثارگر در جوار حرم کریمه اهل بیت(س)، اجرای برنامه کوهپیمایی بانوان ایثارگر، دیدار از خانوادههای شاهد وایثارگر و اعزام بانوان ایثارگر برای شرکت در مراسم سراسری تجلیل از زنان ایثارگر است.
