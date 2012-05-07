مجتمع دامداری صنعتی گنبدکاووس تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر علی احمدی عصر دوشنبه در کارگروه بهداشت و درمان این شهرستان گفت: برای حفظ محیط زیست و اشتغالزایی در روستاها باید روستاییان را در خصوص تبدیل فضولات حیوانی به کود و استفاده آن در مزارع ترغیب کرد و طرح را در کارگروه اشتغال مطرح کرد.

وی افزود: با توجه به معضل روستای زابل آباد این شهرستان در مورد دفع نامناسب فضولات حیوانی در این روستا و گرانی کود شیمیایی می توان از ظرفیت این روستا در تولید کود حیوانی و ارائه محصولات ارگانیک استفاده کرد.

وی تصریح کرد : باید فرهنگ سازی لازم در خصوص رعایت موارد بهداشتی در این روستا با برگزاری نشستهایی با روستائیان انجام شود.

وی در خصوص دستور کار این جلسه نیز گفت: با نظر اعضای سپاه به نصب سیستم سپتیک برای دفع بهداشتی فاضلاب آشپزخانه ای پادگان اقدام می کند.

باقری شهردار گنبد کاووس نیز بیان کرد: می توان از ظرفیت مدیریت پسماند برای رفع این مشکل استفاده کرد.

وی همچنین در خصوص طرح اتلاف سگهای ولگرد برای پیشگیری از بیماری هاری و جونده کشی برای پیشگیری از بیماری سالک، اظهار داشت: باید پیش بینی اعتبارات استانی در این زمینه پیگیری شود زیرا اعتبارات شهرستانی پاسخگوی این معضل نیست.