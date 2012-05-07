به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری شینهوا،‌ وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد که در این رزمایش که هر سال دوبار با عنوان "ماکس تاندر" برگزار می‌شود و تا 12 روز ادامه پیدا می کند، حدود 60 فروند هواپیما و جت های جنگنده در آن شرکت می ‌کنند.

وزارت دفاع کره جنوبی در بیانیه ای اعلام کرد طی این رزمایش توان نظامی و آتش هوایی دو کشور به هنگام بروز هرگونه درگیری احتمالی مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.

با وجود اعتراضات مکرر کره شمالی، رزمایش های نظامی مشترک کره جنوبی و آمریکا به طور مستمر برگزار می شود.