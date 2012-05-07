ترکی زاده به تیم ملی فوتبال نوجوانان دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سه سال حضور موفق تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور نتایج بسیار خوبی را برای فوتبال قم به دنبال داشت که یکی از آنها معرفی بازیکنان جوان و مستعد بومی بود.



همین بازیکنان بلافاصله در تیم رده سنی جوانان و بعد از آن در تیم ملی امید صبای قم عضویت یافتند تا تیمی قوی و مقتدر از صبای قم در لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور نیز حضور یابد و موفق به کسب نتایج خیره کننده شود.



فعالیت باشگاه صبا در رده‌های سنی نوجوانان،‌ جوانان،‌امید و بزرگسالان



بازیکنانی که در تیم های پایه باشگاه صبای قم عضویت دارند، همگی از نیروهای جوان و مستعد بومی هستند که در پی درخشش در رقابت های فصل اخیر لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور یکی از آنها به تیم ملی فوتبال نوجوانان کشورمان نیز دعوت شد.



در لیست جدیدی که کادر فنی تیم ملی فوتبال رده سنی نوجوانان کشورمان از بازیکنان مورد نظر خود برای حضور در اردوهای آماده سازی این تیم اعلام کرده اند، نام حسین ترکی زاده بازیکن خوش آتیه و مستعد فوتبال قم نیز به چشم می خورد.



هدایت تیم ملی فوتبال رده سنی نوجوانان کشورمان را نیز علی دوستی مهر از مربیان سازنده فوتبال بر عهده دارد و این سرمربی قصد دارد با تیمی قوی در رقابت های فوتبال قهرمانی رده سنی نوجوانان آسیا که نیمه امسال به میزبانی کشورمان نیز برگزار می شود، شرکت کند.



قرعه کشی رقابت های فوتبال قهرمانی رده سنی نوجوانان آسیا نیز قرار است روز پنجشنبه هفته جاری با حضور نمایندگان 16 تیم حاضر در مرحله نهایی این رقابت ها، به میزبانی کشورمان برگزار شود و تیم ملی این هفته حریفان خود را هم خواهد شناخت.



بنابراین تیم ملی فوتبال نوجوانان کشورمان چه در گروهی آسان قرار بگیرد و چه در گروهی سخت با تیم های مطرح قاره کهن همگروه شود، باید از فرصت میزبانی در تهران به خوبی بهره برده و برای قهرمانی در آسیا و رسیدن به جام جهانی همه قدرت ها را شکست بدهد.



ایران میزبان مرحله نهایی فوتبال نوجوانان آسیا



این در حالی است که کادر فنی تیم ملی فوتبال نوجوانان نیز امیدوارند با توجهات ویژه فدراسیون فوتبال به تیم های پایه و با حضور مردم در ورزشگاه ها و همچنین حمایت رسانه ها از تیم ملی نوجوانان، این تیم با موفقیت در آسیا به جام جهانی 2013 امارات نیز راه یابد.



در بین اسامی بازیکنان حاضر در این اردو علاوه بر حسین ترکی زاده از صبای قم، مجتبی مقتدایی، علی هزامی، محمد خسروی، ساسان جعفری کیا، عرفان وجدانی، کمیل حق زاده از استان خوزستان نیز به اردوی تیم ملی دعوت شده اند.



همچنین سید سجاد سید، علی ریگی از استان خراسان رضوی، سید مجید حسینی، سید محمد خرم الحسینی، امیر محمد مظلوم، محمد نادری، علی شجاعی، امید نورافکن از استان تهران دیگر دعوت شده به اردوی تیم ملی نوجوانان به شمار می روند.



علی نوری، میلاد داعی، امیر نصرآزادانی، شروین کاظمی، مهدی صدقیان، کیوان هاشمی، پدرام اسماعیلیان از استان اصفهان، پارسا سلیمی، سعید عزت اللهی، صادق محرمی از استان گیلان و رامین شکیبا از استان کرمان هم اعضای تیم ملی نوجوانان در اردوی جدید این تیم خواهند بود.

