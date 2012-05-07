کم توجهی به میادین مشترک نفتی/ صادرات 10 میلیارد دلار فرآورده های نفتی

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی ظهر دوشنبه در دومین روز گردهمایی ائمه جمعه 19 استان کشور در محمودآباد یکی از مشکلات صنعت نفت ایران را کم توجهی به میادین مشترک نفتی دانست و افزود: برداشت نفت ایران در 29 میدان مشترک بسیار کمتر از شرکای نفتی بوده که باید با برنامه ریزی مناسب، از تضییع حق ایران جلوگیری کنیم.



وزیر نفت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را از عوامل موثر در صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی دانست و افزود: در صورتی که این قانون را اجرا نمی کردیم مجبور به وارد کردن 60 میلیون لیتر بنزین از خارج بودیم.



قاسمی اظهار داشت: با اجرای این قانون نه تنها از وارد کردن بنزین جلوگیری کردیم بلکه توانستیم بیش از 10 میلیارد دلار فرآورده های نفتی را نیز صادر کنیم.



وزیر نفت، قیمت پایین گازوئیل را از عوامل اصلی قاچاق این محصول دانست و گفت: سالانه بیش از سه میلیارد لیتر گازوئیل از کشور به طور قاچاق خارج می شود که برای جلوگیری از این هدررفت، مجبور به افزایش قیمت آن هستیم.



قاسمی افزود: به رغم تهدیدهای فراوان دشمنان، هیچ نگرانی برای توسعه صنعت نفت کشور وجود ندارد و با بهره مندی از توان و تخصص دانشمندان جوان کشور، روز به روز به سمت بی نیازی در این صنعت پیش می رویم.



وی بیان داشت: در شرایط فعلی کشور، نه تنها از تحریم های دشمنان نگران نیستیم بلکه این تهدیدها را فرصت بسیار مناسبی برای توسعه کشور می دانیم.



وزیر نفت گفت: دشمنان در برنامه ریزی خود برای تحریم ایران، در قدم اول جلوگیری از فروش نفت ایران را هدف قرار دادند اما مرغوبیت نفت ایران همواره مانع تحقق این هدف دشمنان می شود.



وی افزود: بسیاری از کشورهای جهان مشتری دائمی نفت ایران هستند و با توجه به روش های جدید فروش و عرضه نفت در بازارهای جهانی از بابت فروش نفت خود نگران نیستیم.