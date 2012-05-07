عباس زارع به عنوان سرپرست هیئت تنیس خاکی البرز معارفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس زارع بنا به پیشنهاد بهروز منتقمی مدیرکل ورزش وجوانان استان البرز و طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون تنیس خاکی در حالی به عنوان سرپرست هیئت تنیس خاکی استان البرز منصوب شد که سرپرستی هیئت گلف در سال گذشته را نیز در کارنامه دارد.



همچنین مراسم معارفه عباس زارع سرپرست جدید هیئت تنیس خاکی و تودیع زند سرپرست قبلی هیئت تنیس طی مراسمی با حضور مدیرکل ورزش وجوانان البرز و رییس فدراسیون تنیس خاکی و جمعی از مسئولان برگزار شد.



اولین دور مسابقات ورزشهای رزمی در ساوجبلاغ برگزار شد



هیئت ورزشهای رزمی شهرستان ساوجبلاغ اولین دوره رقابتهای رزمی کاران شهرستان را در سالن ورزشی شهید

ناصرزارع دردره های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار کرد.



در این رقابتها 45 رزمی کار در قالب شش تیم از شش باشگاه شهرستان شرکت داشتند که بهترین فایتر جاوید میکائیلی انتخاب شد.

بانوی تنیسور ساوجبلاغی قهرمان شد

مسابقات تنیس روی میز دسته یک کشور پنگ در شهرساوه برگزار شد.



در این دوره از مسابقات 80 شرکت کننده در رده سنی نوجوانان در بخش بانوان با یکدیگر به رقابت پرداختند.



در مسابقات فوق چهار نفر از بانوان تنیسور منتخب استان البرز به مربیگری مینا کمال زارع شرکت کردند.



غزاله ملا طلب بازیکن استان البرز با 9 برد و سه باخت مقام نائب قهرمانی را بدست آورد.



رضوان کشاورز از استان خوزستان نیز مقام سومی را کسب کرد و مینا پور موسی قهرمان مسابقات کشوری نونهالان که دراین مسابقات در رده سنی نوجوانان به رقابت پرداخت با 7 برد و 5 باخت مقام چهارمی را کسب کرد.