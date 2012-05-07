سی و یکمین رشته دکتری دانشگاه محقق اردبیلی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی موافقت این شورا رشته فیزیک - فیزیک بنیادی در مقطع دکتری به رشته های فعال این دانشگاه اضافه خواهد شد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: با اضافه شدن رشته فیزیک – فیزیک بنیادی در مقطع دکتری، تعداد رشته های دانشگاه محقق اردبیلی به 31 موردافزایش یافت.

به گفته مسعود گنجی اواخر سال گذشته نیز براساس مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور رشته شیمی ـ شیمی آلی مقطع دکتری در این دانشگاه ایجاد شده بود.

وی همچنین از موافقت این شورا برای ایجاد رشته فیزیک - حالت جامد در مقطع کارشناسی ارشد خبر داد و یادآورشد: با اخذ مجوز این دو رشته تعداد رشته های دانشگاه در مقطع دکتری به 31 و در مقطع کارشناسی ارشد به 49 و مجموع رشته های دایر دانشگاه به 131 مورد رسید.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تصریح کرد: 52 رشته از این تعداد در طول دوسال گذشته اضافه شده است.

وی از افزایش رشته های جدید در مقاطق تحصیلی مختلف برای سالهای آینده خبر داد و پیش بینی کرد که تعداد دانشجویان این دانشگاه طی 10سال آینده به بیش از 30 هزار دانشجو افزایش یابد.



گنجی همچنین با اشاره به جذب 160 هیئت علمی در سالهای آینده تصریح کرد: 30 نفر از این تعداد، جذب دانشکده‌ ادبیات و علوم انسانی خواهد شد.