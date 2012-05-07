به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش دامغان ظهر دوشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه آموزشگاه راهنمایی دخترانه شاهد این شهر گفت: این طرح توسعه در زمینی به مساحت 429 مترمربع با 12 کلاس درس و در یک طبقه می باشد.

محمدعلی امانی افزود: اعتبار ساخت این پروژه 170 میلیون تومان است که از سوی دو خیر دامغانی به نام های حاج محمد حسن گلعلی نژاد و همسرش ماه بی بی خانم صفریان تامین و در مدت یک سال ساخته و به بهره برداری خواهد رسید.

وی از وجود 40 خیر مدرسه ساز در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این تعداد خیر، کار ساخت و اهدا زمین به 39 آموزشگاه تحصیلی را در این شهرستان بر عهده داشته اند.

مدیر آموزش و پرورش دامغان اضافه کرد: خیران مدرسه ساز با ساخت و اهدا زمین در شهرستان دامغان تا کنون سه میلیارد تومان سرمایه گذاری کردند.

وی گفت: ساخت آموزشگاه تحصیلی از سوی خیران یک عمل خداپسندانه و جزو اعمال باقیات و صالحات به حساب می آید.

وی تاکید کرد: باید بکوشیم با جذب بیشتر خیران عمل نیک مدرسه سازی در جامعه دینی و اسلامی تقویت شود.

حجت الاسلام حسن رستمیان امام جمعه موقت دامغان نیز در این آئین مطالبی را در زمینه عمل خیر و انجام کار نیک بیان داشت و خواستار همراهی و همکاری همگان در جهت تقویت و توسعه فضاهای آموزشی در سطح شهرستان دامغان شد.

در شهرستان دامغان یکصد آموزشگاه در سه مقطع تحصیلی ابتدایی - راهنمایی و دبیرستان وجود دارد و در این تعداد از آموزشگاه ها 14 هزار نفر دانش آموز مشغول به تحصیل هستند.