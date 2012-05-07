قم نیازمند توسعه فضای سبز و حفاظت از منابع طبیعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدحسین موسی پور در دیدار مدیرکل و معاونان منابع طبیعی استان قم در سخنانی اظهار داشت: توسعه فضای سبز و مراقبت از منابع طبیعی باید به عنوان دو محور اساسی در فعالیت های این مجموعه در استان قم مورد توجه باشد.



وی با بیان اینکه استان قم به شدت نیازمند تلاش و برنامه ریزی در عرصه منابع طبیعی است، افزود: طی سالهای گذشته اقدامات و فعالیت های مناسبی در این حوزه به انجام رسیده اما با توجه به نیازها و محدودیت ها در منابع آبی و خاکی در استان، انتظارات بسیار فراتر از وضع کنونی است.



استاندار قم با اشاره به سنددار کردن بیش از 95 درصد اراضی ملی در استان قم تصریح کرد: احقاق حقوق بیت المال و حفظ و صیانت از انفال و اراضی ملی کار بسیار ارزشمندی است که در استان قم با همت و تلاش مسئولان امر به خوبی به ثمر رسیده است.



وی در پایان فرهنگ سازی در خصوص حفظ و نگهداری از منابع طبیعی را بسیار مهم عنوان کرد و گفت: حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست باید به فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شده و همگان نسبت به اهمیت و جایگاه این مقوله آگاه باشند.



سند دار شدن بیش از 950 هزار هکتار از اراضی قم



احمد عفتان مدیرکل منابع طبیعی قم نیز در این دیدار با بیان اینکه بیش از 950 هزار هکتار از اراضی استان قم سنددار شده است، از برگزاری جشن انفال در استان خبر داد و گفت: فعالیت ها و اقدامات بسیاری برای توسعه فضای سبز، بیابان زدایی و صیانت از منابع طبیعی در این اداره کل به انجام رسیده است.



در این دیدار لوح سپاس و تقدیر رئیس سازمان جنگل ها ومراتع کشور به استاندار قم اهداء شد.



در متن این لوح از تلاش‌ها، اقدامات و حمایت‌های حجت الاسلام موسی پور در موضوع منابع طبیعی و انفال و توسعه درختکاری در استان قم تشکر شده است.



در ادامه این پیام آمده است امیدواریم حضرتعالی بارهنمودها و حمایت های ارزشمند خویش ما را همچنان یاری نمایید.