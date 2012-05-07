امام موسی صدر زنده و در اختیار قبایل هوادار قذافی است

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی فیروزان مدیرعامل موسسه شهر کتاب و داماد امام موسی صدر همزمان با انتشار کتاب «صدر دین» یادنامه پدر امام موسی صدر در غرفه این موسسه در نمایشگاه کتاب حاضر شد و توضیحاتی درباه آخرین وضعیت جستجو برای یافتن وی ارائه کرد.

وی در این مراسم با اشاره به اینکه ربایش امام موسی صدر توسط قذافی یک طراحی و معادله سیاسی بوده است گفت: قذافی به هیچ وجه از این معادله سیاسی ناراضی نبوده و این در تمامی اظهارنظرهای وی درباره امام موسی صدر مشهود است.

وی افزود: قطعا حضور امام خمینی(ره) در ایران و بازویی مانند سید محمد باقر صدر در عراق و امام موسی صدر در لبنان با توجه به شناخت امام موسی صدر از دیپلماسی و روابط بین الملل، تاثیر زیادی بر منطقه و جهان داشته است و نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.

فیروزان افزود: ما هر روز یک اثر تازه از فعالیت‌های وی در مناطق مختلف می‌بینیم که در حال کشف است. در کشورهای آفریقایی تا دلتان بخواهد ما نهادها و مدارسی کشف کرده‌ایم که امام موسی صدر تاسیس کرده‌اند.

وی افزود: جنگ اعراب و اسرائیل برای نسل من و نسل امام موسی صدر یک مساله حیاتی بود. معتقد بودیم که شاه اخبار پیروزی اعراب را سانسور می‌کند و به اطلاع ما نمی‌رساند. من یادم هست کانال سوئز مانند اولین خاکریز مصر و صهیونیست‌ها بود. ما عکسی پیدا کردیم از امام موسی صدر در این کانال در سنگر سربازان مصری که بر روی آن نوشته شده بود روحیه سربازان تا اندازه‌ای ضعیف شده بود که من شش ماه یا شش روز با آنها در آن کانال زندگی کردم و به آنها روحیه دادم.

فیروزان ادامه داد: ما سه احتمال درباره سرنوشت وی داشته‌ایم. نخست احتمال شهادت در روزهای نخست ربایش، احتمال زنده بودن و احتمال مرگ طبیعی او. بعد از سقوط دولت قذافی و ارتباط ما با مسئولان دولت انتقالی فرضیه اول به شدت رد شد لذا تنها دو احتمال باقی مانده است که به راحتی نمی‌شود از کنار آن گذشت.

داماد امام موسی صدر تصریح کرد: ما همه سرنخ‌هایی که از حیات وی تا به امروز پیدا بود، کشف و با افراد مرتبط با آن صحبت کردیم. در آخرین اقدام تا به امروز با کمک دولت لیبی با سه زندانبان در سه دوره تاریخی زندگی امام موسی صدر صحبت کردیم که آخرینشان زندانبانی بوده که در سال 2000 وی را دیده است.

فیروزان افزود: با توجه به اینکه خانواده ایشان به طور طبیعی عمر زیادی هم داشته‌اند. مثلا مادرشان 104 سال عمر کرده است و برادر بزرگتر ایشان هم هنوز زنده است نمی‌شود احتمال حیات را جدی نگرفت.

وی ادامه داد: ما از نظر کارشناسی تک تک اخبار را ارزیابی کرده‌ایم و به سرنخ های تازه‌ای رسیده‌ایم که باید بررسی شود. در آخرین سفر من به لیبی، دادستان و وزیر کشور لیبی به من گفتند مناطق زیادی وجود دارد که در اختیار ما نیست و در کنترل هوادارن قذافی است و امکان جنگیدن با آنها هم وجود ندارد و لذا احتمال می‌دهیم که ایشان در اختیار قبایل این منطقه باشد. البته این احتمال است. نه قطعی است و نه یقینی در آن وجود دارد. البته ما از کنار هیچ خبری عبور نمی‌کنیم.

فیرزوان همچنین در پاسخ به سوالی درباره علت حاضر نشدن پسر امام موسی صدر در ایران نیز گفت: او به قدری مسائل مکتوب دارد، آنقدر باید بخواند و بنویسد و ماجرای سرنوشت پدر را پیگیری کند که تقریبا زندگی عادی خودش را هم کنار گذاشته است چه برسد به اینکه بخواهد به ایران سفر کند. ما ولی دائما به نزد ایشان می‌رویم. گاهی دیدم که وی سه شب نخوابیده و مشغول مطالعه و ارائه نظریات خود به وکلا و کارشناسان است و لذا فرصتی برای این موضوع وجود ندارد.