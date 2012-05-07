پرواز 90 کبوتر سفید هلال احمر بر فراز حرم مطهر امام(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن فقیه رئیس جمعیت هلال احمر کشور نیز به همراه مسئولان، معاونان، مدیران و جمعی از کارکنان این جمعیت با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) با آرمانهای والای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق کردند.

مسئولان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با نثار تاج گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ معمار کبیر انقلاب اسلامی ادای احترام کردند.

نیمی از مراکز بهداشتی و درمانی ری به داروخانه مجهزند

کارشناس مسئول واحد امور دارویی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری از تجهیز نیمی از مراکز بهداشتی درمانی این شبکه به داروخانه خبر داد.

مریم مردان زاده اظهار داشت: هم اکنون 11 داروخانه در 23 مرکز بهداشتی و درمانی این شبکه فعالند که شش باب از این داروخانه ها در مراکز روستایی واقع شده است.

وی از پوشش کامل بیمه در این داروخانه ها خبر داد و افزود: تمامی داروخانه ها با بیمه های خدمات درمانی، نیروهای مسلح و تأمین اجتماعی قرارداد داشته و داروخانه های این مراکز، بیمه روستایی را نیز پذیرش می کنند.

مردان زاده گفت: از این تعداد داروخانه، شش داروخانه دارای متخصص داروساز است و سایر داروخانه ها توسط نیروهای دیگر مانند تکنسین دارویی، پرستار و ماما پوشش داده می شود.

دعوت بازیکن جوان راه‌آهن شهرری به تیم ملی زیر 22 سال

محمد علیزاده از سوی سرمربی تیم ملی فوتبال زیر 22 ساله‌های ایران به این تیم دعوت شد.

بازیکن جوان تیم فوتبال راه‌آهن شهرری از سوی علیرضا منصوریان سرمربی تیم فوتبال زیر 22 ساله‌های ایران به تیم ملی دعوت شد.

وی 25 بازیکن را به اردوی آمادگی این تیم به منظور شرکت در رقابت‌های مقدماتی قهرمانی‌ آسیا دعوت کرده که بازیکنان دعوت شده باید با در دست داشتن شناسنامه، کارت ملی و گذرنامه در هتل المپیک خود را به کادر فنی تیم زیر 22 سال معرفی کنند.

انتصاب سرپرست جدید معاونت اداری و مالی دانشکده علوم حدیث

سرپرست دانشکده علوم حدیث در حکمی سید شهاب اولیایی را به عنوان سرپرست معاونت اداری و مالی دانشکده علوم حدیث معرفی کرد.

آیین تودیع و معارفه سرپرست جدید معاونت اداری و مالی دانشکده علوم حدیث نیز با حضور ریاست دانشکده برگزار شد.

سرپرست دانشکده علوم حدیث ضمن آرزوی موفقیت برای معاون جدید اداری و مالی دانشکده، از زحمات و تلاشهای دکتر مرآتی، سرپرست پیشین معاونت اداری و مالی تجلیل و قدردانی کرد.

مرآتی از مهرماه سال گذشته تاکنون سرپرست معاونت اداری و مالی بوده و اولیایی نیز عهده‌دار سمت مدیر اداری دانشکده علوم حدیث بود.