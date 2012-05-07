عزم جدی دولت برای اتمام طرحهای فرهنگی/ انتقاد از فیلمسازان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر دوشنبه در دومین روز گردهمایی ائمه جمعه 19 استان کشور در محمودآباد از ساخت برخی فیلم ها بر اساس الگوهای غربی در کشور انتقاد کرد و گفت: هنرمندان ما باید در ساخت آثار هنری براساس فرهنگ ایرانی، اسلامی تولیدات خوب و پرجاذبه داشته باشند.

وی افزود: هنرمندان ما با ساخت آثار هنری فاخر ایرانی اسلامی و حضور در عرصه های هنری سایر کشورها، الگوهای اسلامی را به دنیا معرفی کنند.



حسینی به عزم جدی دولت در اتمام طرحها در کشور اشاره کرد و گفت: همه کمک کنند تا مسائل سیاسی مانع پیشرفت و تکمیل طرحهای مختلف عمرانی و فرهنگی کشور نشود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جایگاه مناسب ایران در حوزه فرهنگ و نشر کتاب در مقایسه با سایر کشورها گفت: کشور ما به لحاظ عناوین کتاب در دنیا رتبه دهم و بین کشورهای منطقه و جهان اسلام نیز در جایگاه نخست قرار دارد.



وی اظهار داشت: در بین کشورهای اسلامی 39 درصد از عناوین کتابهایی که منتشر می شود مربوط به ایران است و ما برای رسیدن به جایگاه بالاتر باید روی کتابخوانی و مطالعه بیشتر کار کنیم.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه جریان سازی فرهنگی نقش بی بدیل در تحقق شعار تولید ملی دارد گفت: همه دستگاههای فرهنگی و رسانه های کشور باید در تحقق شعار سال بسیج شوند و نقش آفرینی کنند.



حسینی اظهار داشت: متولیان فرهنگی و اربابان اندیشه و قلم می توانند با بهره گیری از ابزارهای هنری و تولید آثار فاخر در قالب فیلم، مستند، کاریکاتور، عکس، نقاشی، بازیهای رایانه ای به موضوع تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بپردازند.



وی افزود: تولید آثار هنری با نگاه به آینده و ترسیم افق های روشن در معرفی مفاخر علمی ایرانی و اسلامی روح خودباوری، اعتماد به نفس و استقلال خواهی را در جامعه به ویژه در قشر جوان تقویت و آنان را برای تولید بیشتر ترغیب می کند.



حسینی بیان داشت: باید رویدادهای پرافتخار تاریخی خود را به عنوان سوژه کشف و معرفی کنیم و از هنرمندان بخواهیم براساس همان رویدادها آثار هنری در قالبهای مختلف تولید کنند.