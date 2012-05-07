به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید عاملیان بعد از ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه یازدهمین دوره مسابقات هنرستانهای فنی و حرفهای اظهار داشت: دانشآموزان باید بر اساس آموزههای دینی طالب علم و معرفت باشند و عزم و اراده دانشآموزان باید در راستای دستیابی به شاخصهای توسعه تقویت شود.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش باید بسترهای تقویت بنیه علمی و فنی هنرجویان را در سطح کشور فراهم کند، افزود: حرکت دانشآموزان در مسیر علم و دانش به عنوان راهنما و نقشه راهی در زندگی آنها به شمار میرود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه ظرفیتها و استعدادهای دانشآموزان در زمینههای مختلف باید شناسایی شود، بیان داشت: با استفاده از ظرفیتهای دانشآموزان در رشتههای مهارتی میتوان تولید ملی را افزایش بدهیم.
وی اضافه کرد: فراهم آوردن زمینههای لازم برای گسترش آموزشهای فنی و حرفهای توسط مسئولان آموزش و پرورش از موارد مهم و ضروری در جامعه امروز است.
عاملیان با اشاره به اینکه برگزاری این مسابقات فرصتی مناسب برای غنیسازی حرکتهای دانشآموزی در ابعاد مختلف آموزشهای فنی و حرفهای است، تاکید کرد: عوامل مختلفی اعم از عزم، اراده، فکر، اندیشه، مشورت و استفاده از تجربه دیگران در زمینههای مختلف، جسارت و صبر روند حرکت تمام مردم و به ویژه دانشآموزان را سرعت میبخشد.
