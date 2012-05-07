به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ علی خاتمی ظهر یکشنبه در همایش حجاب و نماز با بیان اینکه به طور معمول بحث عفاف و حجاب در کنار هم می‌آیند، افزود: این به دلیل مشترکات فراوان است که رعایت این حرمت‌ها خلوص و پاکی را به ارمغان می‌آورد.

وی حجاب زکات زیبایی است افزود: کسی که زمینه پاکدامنی و پاک زندگی کردن دارد و همه این بسترهای خوب برایش فراهم است نمی‌تواند بگوید که من پاک دامنم ولی اگر زمینه گناه برای او فراهم باشد و در اینجا عفت را رعایت کند، عفاف و پاکدامنی را به اثبات رسانده است.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان تصریح کرد: انسان‌هایی که عفیف نیستند زیرک نیستند زیرا پاک دامنان بر اساس روایت امام علی (ع) زیرک هستند.

وی با بیان اینکه خداوند زیبایی را به خانم‌ها داده و اگر ایشان بخواهند حق خداوند را ادا کنند باید پاک دامن و عفیف باشد، افزود: زکات زیبایی حجاب است.

همچنین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در این همایش با اشاره به جایگاه نماز در این مبین اسلام ادامه داد: امیدوار هستیم که با این همایش گامی بلند در راستای ترویج مبانی دینی برداریم.

یدالله رجایی با اشاره به محورهای این همایش افزود: 98 مقاله علمی به این همایش رسیده که 60 مقاله قابل بررسی تشخیص داده شده و شش مقاله به صورت سخنرانی ارائه می‌شود.

بررسی‌ راه‌های توسعه و ترویج فرهنگ نماز و حجاب در بین اقشار جامعه، تاثیر فضای مجازی و اشاعه فرهنگ حجاب و نماز، نماز و جهاد اقتصادی، حجاب و رسانه ، تاثیر خانواده بر فرهنگ حجاب و نماز، تاثیر آثار بد حجابی بر انحراف‌های اجتماعی و روانی، تاثیر نماز در حجاب و عفاف، تاثیر نماز در سلامت و بهداشت روان، تاثیر نماز و حجاب بر امنیت جامعه و تاثیر نماز و حجاب بر کاهش آسیب‌های اجتماعی از محورهای برگزاری همایش حجاب و عفاف است.