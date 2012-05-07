احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اختلاف دولت و مجلس بر سراجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و نظر هیئت عالی حل اختلاف قوا دراین مورد گفت: نظر هیئت عالی حل اختلاف قوا به این بود که دولت باید قانون را اجرا کند و مطیع قانون باشد.



وی در ادامه افزود: تلاش بر این است که نقض قانونی که قبلا اتفاق افتاده بود دیگر نباشد و در موضوع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تصمیمی گرفته شود که در نهایت برای مردم قابل تحمل باشد.



توکلی با بیان اینکه در موضوه اجرای فاز دوم هدفمندی مجلس اعتراض داشت که دولت به قانون عمل نمی کند گفت: هیئت حل اختلاف در خصوص اعتراض مجلس به دولت د باره عدم رعایت قانون به رهبری مشورت داد که حرف مجلس در این خصوص درست است.



توکلی همچنین درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی براینکه مجلس نمی تواند به دستگاه های اجرایی ابلاغ کند که مصوبه ای اجرا نشود گفت: رئیس مجلس می تواند به دستگاه ها ابلاغ کند که فلان مصوبه را به خاطرغیرقانونی بودن نمی توانید اجرا کنید تا بعدا ماخذه نشوند.



به گزارش مهر، پس از رد پیشنهادهای کسب درآمد 135 ، 100، 60 و 70 هزارمیلیارد تومانی، کمیسیون تلفیق با پیشنهاد کسب درآمد دولت از هدفمندی مشابه سال 90 به میزان 54هزار میلیارد تومان که از سوی توکلی مطرح شد، موافقت کرد.



پس از تصویب این پیشنهاد، جمعی از اعضای کمیسیون تلفیق که خواستار تصویب درآمد 72 هزار میلیاردی برای دولت بودند با جمع آوری امضاء خواستار بررسی مجدد این موضوع و تجدید رای شدند که با وجود درخواست یک سوم اعضای حاضر درکمیسیون، این تقاضا به تصویب سایر اعضای کمیسیون نرسید و رد شد.



طبق اساسنامه کمیسیون تلفیق درصورت تقاضا برای تجدید رای، یک سوم اعضای حاضر در کمیسیون باید این درخواست را امضا کنند.