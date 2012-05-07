سروش علیمرادی در گفتگو با مهر اظهار داشت: هشتمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی از ۲۱ الی ۲۳ اردیبهشت ماه سال جاری در مهمانسرای عباسی اصفهان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه همزمان با برگزاری این دوره از جشنواره نخستین بورس عرضه و فروش فناوری نیز در اصفهان راه‌اندازی می‌شود، بیان داشت: امسال در کنار بورس ایده که جزو بخش‌های اصلی جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی محسوب می‌شد، بورس عرضه و فروش فناوری به عنوان یک ایده نو و طرح جدید برگزار می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان تصریح کرد: پس از هفت دوره تجربه برگزاری بورس ایده در جشنواره‌های قبلی و اجرا برنامه فناوری صنعت‌ساز در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و موفقیتی که در جلب اطمینان بیشتر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و جذب آنها به این جشنواره‌ها داشتیم، امسال توانستیم علاوه بر بخش‌های متنوع و محتوایی این جشنواره، بخشی "بورس عرضه و فروش فناوری" را طراحی و پیاده‌سازی کنیم.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌کنندگان این بخش، عرضه کنندگان طرح‌های نیمه‌صنعتی هستند که طرح‌های خود را به دبیرخانه ارسال کرده‌اند، افزود: از ویژگی‌های این طرح‌ها فروش در حد محدود و اثبات فناوری است.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و دبیر هشتمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی اضافه کرد: طرح‌های رسیده به جشنوراه مورد ارزیابی متخصصان از صنعت، دانشگاه و کارشناسان امر ارزش‌گذاری فناوری قرارگرفته و نتایج ارزش‌گذاری ۱۰ روز قبل از جشنواره آماده و ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: در این زمینه از سرمایه‌گذاران دعوت می‌شود تا در سالی که به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی به ابتکار رهبر معظم انقلاب نام نهاده شده است، با سرمایه خود از کار، نوآوری و خلاقیت جوانان ایرانی حمایت کرده تا به تولیدات ملی دانش بنیان دست یابیم.