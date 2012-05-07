به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه طی جلسه انتخابات هیئت رئیسه فوتبال لرستان همایون بهاروند به عنوان رئیس هیئت فوتبال لرستان انتخاب شد.

در این جلسه که با حضور رئیس فدراسیون فوتبال کشور و روسای هیئتهای فوتبال شهرستانهای لرستان برگزار شد، همایون بهاروند با کسب اکثریت قاطع آرا رئیس هیت فوتبال استان لرستان شد.

همایون بهاروند با کسب 24 رای به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیت فوتبال استان منصوب شدند. بهاروند عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال کشور نیز است.

همچنین ولی الله خسروی با اکثریت آرا به عنوان نماینده هیئتها و منوچهر رئوفی با نصف به علاوه یک آرا به عنوان نماینده مدیران باشگاهها در هیئت رئیسه فوتبال لرستان انتخاب شدند.