به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا موتمر ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از معلمان نمونه کشوری و استانی اظهار داشت: در سال جاری حدود 900 نفر از معلمان موجود در سطح استان در طرح ارزیابی معلمان نمونه کشوری ششرکت کردهاند.
وی با اشاره به اینکه این افراد بر اساس شاخصهای مختلفی ارزیابی شدهاند، اضافه کرد: از میان این افراد تنها 16 نفر از سراسر استان به عنوان معلم نمونه کشوری شناخته شده و 158 نفر از معلمان موجود در سطح استان نیز به عنوان معلمان نمونه استانی شناخته شدهاند.
معاون پژوهشی و برنامهریزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان تصریح کرد: امروز باید به معلمان به عنوان سرمایههای اجتماعی نگاه شود و این قشر از جامعه در تحولات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و سایر موارد نقش برجستهای دارند.
وی با اشاره به اینکه اساس توسعه همهجانبه تمامی کشورها مبانی تعلیمی و تربیتی است، افزود: علم و دانش به عنوان چرخ تغییر یک کشور به شمار میرود و نظام آموزشی کشور برمبنای آموزههای اسلامی به تعلیم و تربیت دانشآموزان میپردازد.
موتمر بیان داشت: معلمان به عنوان حماسهآفرینان عرصه فرهنگ و جهاد علمی و آموزشی شناخته میشوند و معلمان به عنوان انسانسازان جامعه هستند.
