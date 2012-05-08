دستگیری سه سارق در بندر انزلی/ لزوم برخورد قاطعانه پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار رحیم شعبانی افزود: با گزارش دریافتی مبنی بر اینکه تعدادی از نگهبانهای بقعه ای متبرکه امانت نذورات نقدی مردم را رعایت نمی کنند، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی اظهار داشت: با رؤیت پولهای نذورات مردمی در داخل بقعه متبرکه در ساعات پایانی هر روز بر اساس بررسیهای پلیسی مشخص شد، پول صبح روز بعد کمتر از آن چیزی است که شب قبل مشاهد شده است.

فرمانده انتظامی بندرانزلی گفت: این بررسیها به صورت مخفیانه در چند روز متوالی انجام گرفت و پس از اطمینان از کم شدن نذورات مردمی، کارآگاهان با هماهنگی هیئت امناء تحقیقات خود را به سه نگهبان بقعه به نامهای عیسی، اسماعیل و صفر معطوف و در نتیجه دلایل پلیس موجب اعتراف این نگهبانان شد.

شعبانی گفت: پس از دستگیری متهمان در بازجوییهای انجام گرفته اعترافی مبنی بر اینکه یکسال پیش اغلب بین ساعت یک و نیم تا چهار بامداد اقدام به سرقت کرده و برای لو نرفتن، یک نفر نگهبان دیگر استخدام و او را در بیرون از بقعه می گماشتند که در صورت ورود کسی به مسجد آنان را در جریان بگذارد.

وی با اعلام اینکه متهمان در ادامه اعترافات خود عنوان کردند طی این مدت چیزی بیش از دو میلیارد ریال به سرقت برده و از این راه منزل مسکونی و خودروی شخصی خریداری کرده اند.

فرمانده پلیس بندر انزلی یادآور شد: پرونده مقدماتی تشکیل و متهمان تحویل مرجع قضایی شده اند.