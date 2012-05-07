91 برنامه کاهش رفتارهای پر خطر در زندانهای قزوین اجرایی می شود

حمید رضا فراست طلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: امسال 91 برنامه در حوزه های بهداشت و درمان، اقدامات تامینی، فرهنگی و تربیتی، اشتغال و حرفه آموزی، اطلاع رسانی و یگان حفاظت تدوین شده و در همه زندانهای استان اجرا می شود.



مدیرکل زندانهای قزوین افزود: مددکاری اجتماعی، مرکز مراقبت بعد از خروج، کانون اصلاح و تربیت پسران و انجمن حمایت از زندانیان در حوزه اقدامات تأمینی قرار دارد و علاوه بر زندانیان، خانواده آنها نیز تحت پوشش این برنامه ها قرار دارند.



وی با اشاره به مهمترین برنامه های سال جاری تصریح کرد: برنامه درمان اعتیاد، گسترش برنامه های بهداشتی و درمانی زندانیان و توسعه طرح روان درمانی در تمام زندانها در راس فعالیتهای بهداشت و درمان قرار دارد.



فراست طلب بیان کرد: زمانی سایر برنامه ها و اقدامات در زندانیان اثرگذار است که آنها از سلامت جسمی و روانی کامل برخوردار باشند.



رئیس ستاد پیشگیری و کاهش آسیب رفتارهای پرخطر استان یادآورشد: در سال جاری برنامه های پس از آزادی زندانیان نیز مورد توجه جدی قرار گرفته و بر محور توانمند سازی شغلی آنها متمرکز خواهد بود.

پرداخت هفت میلیارد ریال تسهیلات اشتغال زندانیان



وی افزود: در سال گذشته بالغ بر هفت میلیارد و 600 میلیون ریال تسهیلات خوداشتغالی به زندانیان آزاد شده پرداخت شد که در سال جدید افزایش قابل توجهی خواهد داشت.



فراست طلب با تشریح برنامه های فرهنگی و تربیتی در زندانها اظهارداشت: بیشترین برنامه های ستاد پیشگیری و کاهش آسیب رفتارهای پرخطر زندانیان در حوزه فرهنگی و تربیتی است و در44 برنامه گنجانده شده که زندانیان از بدو ورود تا پایان دوران تحمل حبس ، تحت پوشش فعالیتهای فرهنگی در بخش های هنری، مذهبی، آموزشی و تربیت بدنی قرار دارند.



این مسئول یادآورشد: ضیافت و تلاوت نور و اقامه نماز با حضور متخصصان وکارشناسان آموزش دیده برای تمامی زندانیان برگزار می شود و اجرای طرحهای دینی و مذهبی در زندان نشان می دهد، زندانیان شرکت کننده در این برنامه ها متحول شده و سبک زندگی خود را مطابق با معیارها و باورهای دینی تغییر داده اند.



به گفته فراست طلب این تغییر شامل حال محبوسان برخی جرائم سنگین نیز بوده و حرکتی ارزشمند در سیستم تربیتی زندانها به شمار می رود.



وی تصریح کرد: آموزشهای قرآنی در سال جدید در بخشهای روان خوانی، روخوانی، تجوید، صوت و لحن، مفاهیم، تفسیر، حفظ، ترتیل، قرائت و قصص به صورت روزانه در حال برگزاری است و شرکت کنندگان در مسابقات قرآنی سراسر کشور حضوری فعال خواهند داشت.



مدیرکل زندانهای قزوین تاکید کرد: اجرای برنامه های قرآنی به صورت فراگیر علاوه بر زندانیان، کارکنان مرد و زن و سربازان وظیفه را تحت پوشش قرار می دهد و در حال حاضر فریضه نماز در سه نوبت با حضور روحانیون به صورت هماهنگ در زندانها برگزار شده و مورد استقبال همه زندانیان قرار گرفته است که فعالان امر نماز هر شش ماه یک بار مورد تقدیر ویژه قرار می گیرند.



فراست طلب بیان کرد: اگر آموزش از سیستمهای تربیتی حذف شده و یا کم رنگ شود به مجموعه آسیب جدی وارد می شود و اجتماع نیز متضرر می شود و به همین دلیل آموزش در زندانها فعالیتی ضروری و حیاتی است و هرگز نباید مورد غفلت مسئولان و کارشناسان این حوزه قرار گیرد.

کلاسهای قرآن و مهارت در زندان



وی در ادامه گفت: راه اندازی دبیرستان کارودانش در زندان بیانگر اهمیت موضوع آموزش دارد و از دوره های ابتدایی تا مقاطع دانشگاهی در حال برگزاری است و به منظور ترغیب و تشویق زندانیان برای شرکت در این مقاطع، تمام هزینه های آموزشی از پایه تا رده عالی بر عهده زندان خواهد بود.



رئیس ستاد کاهش آسیب رفتارهای پرخطر یادآورشد: دانشجویانی هم که به دلایل مختلف وارد زندان شده اند نیز با این رویکرد از ادامه تحصیل محروم نشده و تحصیل خود را در زمان تحمل کیفر ادامه می دهند.



فراست طلب برگزاری کلاسهای عقیدتی، مهارتهای اساسی زندگی و شغلی را از سایر آموزش های زندان برشمرد و گفت: در سال جاری تمامی این آموزشها در برنامه های آموزشی گنجانده شده است.



وی در خصوص برنامه های ورزشی هم گفت: بدین منظور برای رسیدن به اهداف مورد نظر، واحد تربیت بدنی با هدف توسعه برنامه های ورزشی در زندانهای استان دایر شده و در رشته های مختلف فعال شده است.



فراست طلب ابراز امیدواری کرد زندانیان با حضور فعال در برنامه های ورزشی بتوانند همانند سال گذشته در جشنواره های سطح کشور رتبه های ورزشی را از آن خود کنند.



مدیرکل زندانهای قزوین به وظایف حوزه اشتغال و حرفه آموزی اشاره کرد و افزود: با تهیه استانداردهای آموزش و در نظر گرفتن فضای کارگاهی، دوره های حرفه آموزی با مشارکت بخش خصوصی و سازمان فنی حرفه ای استان در شاخص های صنعتی، صنایع کشاورزی و پرورش گیاهان دارویی و گلخانه ای، صنعت ساختمان و عمران و آموزش خدمات عمومی برگزار می شود و مهارت دیدگان، گواهینامه رسمی دریافت می کنند.



وی بیان کرد: آموزش دیدگان در طرح های شغلی زندان، اشتغال به کار داشته و ضمن کسب تجربه های عملی، درآمد کسب کرده و خانواده آنها نیز از این درآمد بهره مند می شوند.



فراست در پایان به اهمیت و جایگاه حوزه اطلاع رسانی در ستاد کاهش آسیب اشاره کرد و گفت: نتیجه همه برنامه ها و اثرگذاری آنها با اطلاع رسانی شفاف ودرست میسراست وآنچه درسیستم زندانبانی بارویکرد اسلامی و نگاه انسانی سرمایه گذاری شده، خدمتی انحصاری است که وجه تمایزی را با سایر روشها ایجاد کرده که این موضوع نیازمند اطلاع رسانی به موقع برای عموم مردم و طبقات مختلف است.