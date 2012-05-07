انتقاد از رویکرد شورای نظامی در قبال غزه/ پیام تبریک طنطاوی برای اولاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "فرید اسماعیل" عضو کمیته دفاع و امنیت ملی در پارلمان مصر گفت : دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی مصر مانع ورود 120 سرمایه گذار خارجی به غزه شده اند.

وی خاطرنشان کرد: این اقدامات و رفتارها در واقع ادامه سیاستهای رژیم سابق ضد ساکنان غزه و توهین به انقلاب 25 ژانویه مصر است.

خبر دیگر اینکه "محمد حسین طنطاوی" رئیس شورای نظامی حاکم بر مصر پیام تبریکی به" فرانسوا اولاند" رئیس جمهوری جدید فرانسه فرستاد.

از سوی دیگر میدان العباسیه مصر پس از چند روز کشمکش امروز روز آرامی را سپری کرد.

خبر دیگر اینکه "عفت السادات" رئیس حزب مصر القومی از حمایت حزب مذکور از احمد شفیق در انتخابات ریاست جمهوری آینده مصر خبر داد.

از سوی دیگر "محمد البلتاجی" از نمایندگان پارلمان مصر گفت : اشتباهات گروههای سیاسی مصری به نفع دشمنان است و سبب سرخوردگی مردم می شود.

وی افزود: مواضع، اظهارات و احساسات ما باید بر اساس مسئولیت پذیری باشد.

خبر دیگر اینکه محمد حسین طنطاوی رئیس شورای نظامی مصر با احمد عبدالعزیز القطان سفیر سعودی ها در قاهره دیدار و از ملک عبدالله تمجید کرد.