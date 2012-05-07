برنامه بلندمدت برای توسعه ساری تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی احمدی ظهر دوشنبه در جلسه شورای شهر ساری اظهار داشت: اعضای شورای اسلامی شهر به عنوان نمایندگان مردم ماهیتا هیچ تفاوتی با هم ندارند و بر این اساس قانونگذار به هر عنصر شورا حق یک رای داده و در این مورد رئیس شورا با بقیه هیچ فرقی ندارد.

وی افزود: البته افراد ممکن است در اعتبارهای دنیوی فرق هایی با هم داشته باشند اما این امر در بحث شورا و اخذ تصمیمات و دادن رای به طرح ها تاثیری ندارد.

احمدی تاکید کرد: همه اعضای شوا در اظهار نظر به شرط رعایت تقوا آزاد بوده و باید حرفهای خود را در راستای سازندگی و آبادانی و حفظ مصالح شهر مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: در شورا و شهرداری باید طرحهای شهری را با افق 50 ساله ببینیم که در این خصوص فرمانداری، استانداری و نمایندگان هم باید کمک کنند.

احمدی اضافه کرد: این نگاه شامل بحث الحاقی روستاهای حریم شهر ساری می شود.

معاون عمرانی فرمانداری ساری گفت: فرمانداری برای تصمیم گیری درخصوص الحاق روستاهای حریم ساری به خرد جمعی معتقد است.

مجیدی تصریح کرد: اگرچه قانونی تشخیص در این زمینه را به فرماندار واگذاشته اما فرماندار ساری قائل به خرد جمعی برای تصمیم گیری در این خصوص است و اعتقاد دارد و دستگاههایی چون مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن، کارگروه معماری و شهرسازی، شورا و شهرداری و ... باید کمک کنند تا یک تصمیم جامع اتخاذ شود.

وی گفت: پس از مشورت با مسکن و شهرسازی و طرح موضوع در کارگروه معماری و شهرسازی شش گزینه مطرح شد که گزینه پنجم یعنی الحاق روستاهای هولا، بندارخیل ، قرق، زغالچال، بالاسنگریزه، پایین سنگریزه، بالادزا، پایین دزا، آهیدشت، پل گردن، شریف اباد، میانرود و گلچینی به ساری تصویب شد.

شهر ساری بیش از 300 هزار نفر جمعیت دارد.