به گزارش خبرنگار مهر، بازی برگشت تیمهای گهر زاگرس دورود و ایرانجوان بوشهر در مرحله پلیآف مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور که قرار بود ساعت 17 فردا سه شنبه در ورزشگاه خانگی تیم گهر در شهر دورود برگزار شود، به علت درخواست مسئولان استان لرستان و موافقت فدراسیون فوتبال ساعت 16:30 روز چهارشنبه هفته جاری در خرم آباد برگزار خواهد شد.
دیدار رفت شاگردان داوود مهابادی در تیم گهر زاگرس دورود و شاگردان عبدالرحیم خرمزی در تیم ایرانجوان بوشهر با نتیجه تساوی یک بر یک در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر به پایان رسید.
پیش از این تیمهای آلومینیوم هرمزگان و پیکان تهران جواز حضور در دوازدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور را به دست آوردهاند.
