به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عسگری، رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال درخصوص عملکرد داوران در هفته سی و سوم لیگ برتر گفت: از عملکرد کلی داوران در هفته‌ای که گذشت راضی هستیم و با اینکه دیدارهایی حساس برگزار شد اما داوران کمترین اشتباهات را داشتند. البته چند اشتباه هم بود که تاثیرگذار بود اما نه آنقدر که بتواند سرنوشت تیم‌ها را عوض کند.

عسگری که با سایت فدراسیون فوتبال گفتگو می‌کرد، ادامه داد: در بازی شاهین - سایپا، پنالتی اولی که به نفع شاهین گرفته شد با اشتباه داور اتفاق افتاد. البته با توجه به اینکه شاهین 2 بر صفرعقب بود و سایپا هم چه می‌برد و چه می‌باخت و چه مساوی می‌کرد در لیگ ماندنی شده بود و این شاهین بود که باید تلاش می‌کرد تا به پیروزی برسد اما به هر جهت داور به جز این صحنه اشتباه تاثیرگذار دیگری نداشت.

رئیس دپارتمان داوری در ادامه گفت: گل دوم استقلال در ذاتش درست بود اما خطایی که منجر به ارسال توپ روی دروازه توسط فریدون زندی اتفاق افتاد با اشتباه همان کمک داوری گرفته شد که گل اول نفت آبادان را به خوبی پذیرفت و آفساید نبودن آن را به خوبی تشخیص داد. خطایی روی خسرو حیدری اتفاق نیفتاده بود که کمک اشتباه کرد و گل به ثمر رسید. البته دو بازیکن استقلال در حین ورود توپ به درون دروازه تاثیری روی توپ و دید دروازه بان نداشتند و توپ هم به آنها اصابت نکرد تا گل دوم به درستی به ثمر برسد.

وی در پایان تصریح کرد: در دیگر بازی‌های حساس نظیر دیدار سپاهان - ذوب آهن، مس سرچشمه - تراکتورسازی تبریز و نفت تهران - داماش گیلان مشکل خاصی دیده نشد.