نمایشگاه دوستی 2011کره جنوبی/ معرفی صنایع دستی و غذای ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر از سئول ، در این نمایشگاه 2 روزه که در بخش صنایع دستی و معرفی غذا برگزار شد، کشورها شرکت کننده تلاش کردند تا با ارائه صنایع دستی، محصولات فرهنگی و عرضه غذاهای سنتی بخشی از فرهنگ کشورشان را به مردم کره و تعداد انبوهی از اتباع کشورهای خارجی مقیم کره معرفی نمایند.

سفارت کشورمان درسئول نیز تعدادی ازاقلام صنایع دستی و محصولات فرهنگی را درغرفه صنایع دستی به نمایش گذاشت و برخی ازغذاهای ایرانی شامل کباب کوبیده ، آش رشته ، دلمه و میرزا قاسمی را نیز در فستیوال غذا به علاقمندان عرضه کرد.

براساس این گزارش ، این بخش مورد استقبال فراوان مراجعین قرار گرفت و در پاسخ به سوالات مکررعلاقمندان برای نحوه تهیه این غذاها نیز به آنان آموزش لازم داده شد.



