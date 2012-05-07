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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۱۶

با حضور ایران؛

نمایشگاه دوستی 2011کره جنوبی/ معرفی صنایع دستی و غذای ایرانی

نمایشگاه دوستی 2011کره جنوبی/ معرفی صنایع دستی و غذای ایرانی

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهردرجنوب شرق آسیا :سفارت جمهوری اسلامی ایران در سئول در نمایشگاه دوستی 2011 سئول موسوم به «های سئول» که در میدان اصلی شهر سئول و با حضور سفارتخانه های خارجی مقیم کره و برخی از انجمن های فرهنگی این کشور و شهرداری سئول برگزار شد، شرکت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر از سئول ، در این نمایشگاه 2 روزه که در بخش صنایع دستی و معرفی غذا برگزار شد، کشورها شرکت کننده تلاش کردند تا با ارائه صنایع دستی، محصولات فرهنگی و عرضه غذاهای سنتی بخشی از فرهنگ کشورشان را به مردم کره و تعداد انبوهی از اتباع کشورهای خارجی مقیم کره معرفی نمایند.

سفارت کشورمان درسئول نیز تعدادی ازاقلام صنایع دستی و محصولات فرهنگی را درغرفه صنایع دستی به نمایش گذاشت و برخی ازغذاهای ایرانی شامل کباب کوبیده ، آش رشته ، دلمه و میرزا قاسمی را نیز در فستیوال غذا به علاقمندان عرضه کرد.

براساس این گزارش ، این بخش مورد استقبال فراوان مراجعین قرار گرفت و در پاسخ به سوالات مکررعلاقمندان برای نحوه تهیه این غذاها نیز به آنان آموزش لازم داده شد.
 
 

کد مطلب 1596382

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