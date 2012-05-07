به گزارش خبرگزاری مهر، مریم کارگرنجفی قبل از ظهر دوشنبه پس از بازدید از مرکز تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات، سامانه 122، منطقه یک امور مشترکین قم و یکی از دفاتر پیشخوان دولت در نشستی که با حضور مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شرکت مهندسی آبفای کشور، مدیرعامل و معاونین شرکت آب و فاضلاب استان قم برگزار شد با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» اظهار داشت: با تاکید وزیر نیرو و همکاری شورای معاونین، فعالیت‌های سال 91 وزارت نیرو نیز در راستای همین شعار و در هشت محور برنامه‌ریزی و تدوین شده است.



وی انتظار وزارت نیرو از شرکت‌های زیرمجموعه را در سراسر کشور جدیت در پیگیری محورهای هشت گانه اعلام کرد و پروژه های مهر ماندگار، مسکن مهر، قانون برنامه پنجم و بودجه سال 91، فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، طرح فدک، آب‌های مرزی، و حمایت از بخش خصوصی را از جمله این محورها برشمرد.



مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت نیرو همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به منظور اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها افزود: شرکت‌های تابعه وزارت نیرو باید آمادگی لازم را برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را داشته باشند.



تشمیل ستاد حمایت از تولید داخلی در وزارت نیرو



وی با تاکید بر ایجاد نشاط در بخش خصوصی و حمایت از ساخت داخل با توجه به شعار سال جاری ابراز داشت: در این رابطه در وزارت نیرو کمیته‌ای تشکیل شده که حمایت از ساخت داخل را در دستور کار قرار داده که امیدواریم به نشاط در بخش خصوصی و تولیدات استاندارد داخلی بیانجامد.



کارگرنجفی همچنین تاکیدات وزیر نیرو بر منع خرید خارجی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: این تاکیدات باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد تا حمایت از ساخت داخل به صورت عملی انجام گیرد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود اقدامات شرکت آب و فاضلاب استان قم به ویژه در بخش برون سپاری فعالیت‌ها را رضایت بخش و قابل تقدیر توصیف کرد و جشنواره «پیمان خدمت» که توسط آبفای قم برگزار و در آن از پیمانکاران نمونه تجلیل شده را اقدامی مناسب در حمایت از بخش خصوصی و برون سپاری فعالیت‌ها دانست.



کمترین شکایت مربوط به آبفای قم



مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت نیرو همچنین با بیان اینکه آبفای قم کمترین شکواییه مردمی را در بین شرکت‌های آب و فاضلاب کشور داشته، گفت: پیمانکاران شرکت آب و فاضلاب قم نیز تاکنون هیچگونه شکواییه ای از این شرکت نداشته اند.



مهندس احدی مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز در این نشست بر اجرای صحیح قوانین و مقررات تاکید کرد و یادآور شد: شرکت‌های آب و فاضلاب باید نسبت به اجرای قوانین مصوب که در قالب بخش‌نامه ارسال می‌گردد اهتمام لازم را داشته باشند.



مهندس عبدالحمید توکلی‌بینا، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم نیز در این نشست به ارائه گزارشی از فعالیت‌های این شرکت پرداخت.