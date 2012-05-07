تابلوهای شهری کرج نیازمند ساماندهی اصولی هستند

محمود دادگو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ضرورت ساماندهی تابلوهای شهری افزود: تابلوهای شهری در کرج باید به بهترین نحو ساماندهی شوند تا بتوانیم به کمک این امر، بخشی از مشکلات شهری در کلانشهر کرج را حل کنیم.

رئیس شورای اسلامی کرج ادامه داد: ساماندهی تابلوهای شهری باید در بهترین شکل انجام شود تا بالاترین بازدهی و اثرگذاری را داشته باشد و بتوانیم در این خصوص به اهداف مربوطه دست یابیم.

این مسئول گفت: لازم است برای ساماندهی تابلوهای شهری برنامه داشته باشیم و طبق برنامه تعیین شده پیش رویم تا نتایج مطلوبتری حاصل و اهداف مربوطه محقق شود.

وضعیت تابلوهای شهری در کرج چندان مطلوب نیست

دادگو در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت تابلوهای شهری در کرج ادامه داد: وضعیت تابلوهای شهری در کرج چندان مطلوب نیست و در این خصوص شاهد بی نظمی هایی هستیم که باید برای رفع این بی نظمی ها بهترین راهکارها اتخاذ شود و طبق این راهکارها عمل کنیم.

رئیس شورای اسلامی کرج افزود: اگر بتوانیم تابلوهای شهری در کرج را ساماندهی کنیم و این ساماندهی به شکل اساسی انجام شود، کرج چهره زیباتری به خود می گیرد و این امر اهمیت فراوانی دارد.