حقوق شهردار کمتر از مدیران عامل شهرداری ساری است

به گزارش خبرنگار مهر، جمال باقری ظهر دوشنبه در جلسه شورای شهر ساری افزود: بنده به لحاظ عضویت درکمیسیون نظارت اتفاق افتاده که اسناد شهرداری را دیده و با مشاهده میزان حقوق شهردار احساس کردم دریافتی شهردار ساری کمتراز بعضی مدیران شهرداری است.

وی افزود: در حالیکه شهردار از ساعات اولیه صبح تا آخر شب مشغول خدمت رسانی بوده بنابراین بی انصافی است اگر ارقام غیر واقعی دراین مورد اعلام شود.

باقری تصریح کرد: با همه اینها بنده به ضرورت نظارت بر مسائل مالی شهرداری و انجام بازرسی های لازم اعتقاد دارم و براین باورم برای پیشگیری ازبرخی ابهامات این کارباید صورت گیرد.

وی افزود: مسئله ای مورد توجه مردم و رسانه ها قرار گرفت و آن بحث ضرورت ساماندهی فضاهای سبز شهر و گل کاری معابر و میادین و بلوارها بوده. که ضمن تشکر از زحمات پرسنل شهرداری به نظر می رسد شهرداری باید با پرداخت مطالبات سازمان مذکور انگیزه فعالیت بیشتر را در آنان تقویت کند.

شهر ساری مرکز مازندران بیش از 300 هزار نفر جمعیت دارد.