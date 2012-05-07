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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۲۶

فامیل قدکچی در گفتگو با مهر:

موسسه رازی در تهیه واکسنهای جدید انسانی همکاری می کند

موسسه رازی در تهیه واکسنهای جدید انسانی همکاری می کند

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: این موسسه برای تهیه واکسنهای جدید انسانی برنامه هایی دارد و در این خصوص همکاری می کند.

هادی فامیل قدکچی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های جدید موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی افزود: تهیه واکسنهای جدید انسانی دنبال می شود و این امر را با همکاری بخشها و دستگاه های ذیربط پیگیری می کنیم.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ادامه داد: تهیه واکسنهای جدید انسانی نیازمند انجام اقدامات لازم است و هماهنگی های مورد نیاز برای تهیه این واکسنها انجام می شود.

این مسئول گفت: یکی از دیگر برنامه های موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، اخذ پروانه تولیدات موسسه است و این امر را با تعامل با دستگاه های مربوطه پیگیری می کنیم.

فامیل قدکچی افزود: وزارت بهداشت از حرکتهای جدید موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی تقدیر کرده و این وزارتخانه نیز در تحقق اهداف و فعالیتهای آتی این موسسه همکاری می کند.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ادامه داد: تهیه پروانه تولیدات و تهیه واکسنهای جدید انسانی جزو برنامه های مهم آتی این موسسه خواهد بود.

کد مطلب 1596392

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