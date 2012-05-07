لرستان توان برخورداری از یک تیم فوتبال خوب در سطح لیگ برتر را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان ظهر دوشنبه در جلسه انتخابات هیئت رئیسه فوتبال لرستان با ابراز خرسندی از اینکه مسئولان استان به مقوله ورزش ریشه ای فکر می کنند، اظهار داشت: این امر در سایر استانها کمتر دیده می شود.

وی با بیان اینکه باید در کارها و اقداماتمان مسائل پایه ای را در نظر بگیریم، یادآور شد: دنبال کردن اقدامات به صورت پایه ای و ریشه ای موجب می شود که در آینده بتوانیم بهره برداری بالاتری را در عرصه ورزش حرفه ای داشته باشیم.

رئیس فدراسیون فوتبال کشور با اشاره به اینکه لرستان توانمندیهای بسیار بالایی در رشته های مختلف به خصوص فوتبال دارد، یادآور شد: قهرمانی تیم فوتسال دانش آموزی در سطح جهانی با تمرینات کمی که داشتند نشان دهنده این امر است.

کفاشیان با بیان اینکه متاسفانه ما از ظرفیتهای کشور استفاده 100 درصدی نکرده ایم، ادامه داد: یکی از دلایل این امر نداشتن برنامه ریزی مناسب است.

وی با تاکید بر اینکه اگر استعدادهای کشور ساماندهی شود شاهد کسب مدالهای زیادی در عرصه های جهانی خواهیم بود، افزود: به کار گرفتن مراکز استعداد یابی می تواند در این حوزه کمک فراوانی کند.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین با اشاره به اینکه توانمندیهای شهرستانهای لرستان اگر از خرم آباد بیشتر نباشد کمتر هم نیست، یادآور شد: حضور تیم گهر زاگرس دورود در رقابتهای لیگ دسته اول و احتمال ورود به لیگ برتر این تیم نشان دهنده وجود استعدادهای فراوان در لرستان است.

کفاشیان تصریح کرد: با ایجاد زیرساختهای لازم و جمع شدن سایر بازیکنان لرستانی و به کارگیری تعصب و نیروی بالای این افراد یک تیم بسیار خوب در سطح لیگ برتر می توان در لرستان داشت.