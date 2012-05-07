پادگان ساری پارک می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی ظهر دوشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری افزود: اقدامات ثبتی در این خصوص انجام شده و منتظریم تا قدرالسهم شهرداری از ملک پادگان مشخص تا با سیاست گذاری شورای شهر، به پارک تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه بر اساس گفته یکی از اعضای شورا، شایعه شده که بنده 10میلیون تومان حقوق می گیریم، اظهار داشت: از شورا تقاضا دارم یک نفر از اعضا به همراه یک خبرنگار برای بررسی اسناد مربوط به حقوق من درشهرداری اعزام شوند تا حقایق را برای تنویر افکار عمومی اعلام کنند.

وی گفت: حقوق بنده 1.8 میلیون تومان بوده که حدود 500 هزار تومان آن جزو کسورات است و 1.3 میلیون دریافتی بنده است.

شهردار ساری در رابطه با تصمیم فرمانداری مبنی بر الحاق هشت روستای حریم به محدوده شهری ساری تصریح کرد: الحاق این روستاها به شهر که عملا حدود 200 هزار نفر به جمعیت شهر می افزاید خدمت رسانی را دچار چالش کرده زیرا درآمد و امکانات خدمت رسانی شهرداری محدود است.

وی با اعلام اینکه سازمان عمران اکنون مطالبه ای از شهرداری ندارد، تاکید کرد: برای استمرار عملیات آسفالت به امور مالی شهرداری اعلام کردیم بدون در نظر گرفتن مطالبه یا عدم مطالبه سازمان عمران، به شارژ مالی این سازمان بپردازد.

شهر ساری مرکز مازندران بیش از 300 هزار نفر جمعیت دارد.