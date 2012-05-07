اهمیت انتخابات پارلمانی سوریه و دو پیام مهم آن

این انتخابات در نهادینه کردن اصل دموکراسی و مردمسالاری گامی به جلو تلقی می شود که می تواند سوریه را در دراز مدت از بحران فعلی خارج کند.



این انتخابات دو پیام مهم به همراه دارد،نخستین پیام این است که دولت بشار اسد با وجود توطئه های داخلی وخارجی همچنان بر اوضاع امنیتی سوریه مسلط است .



پیام دوم این است که آقای بشار اسد در اجرایی کردن وعده های اصلاحاتی خود کاملا جدی است و تلاش دارد تا دموکراسی را در کشور خود نهادینه کند.



حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای گیری نشان می دهد که رهبران تندرو نیروهای اپوزیسون نتوانستند از رهگذر ایجاد یک فضای امنیتی در سوریه مانع برگزاری انتخابات شوند.



در این انتخابات سرنوشت ساز برای نخستین بار در طول نزدیک به نیم قرن حزب بعث سوریه نظارت مستقیمی بر روند انتخابات نداشته و در عین حال اقلیت کرد سوریه که تا کنون از مشارکت در فعالیتهای سیاسی محروم بودند توانستند در انتخابات به طور گسترده شرکت کنند.



این سومین انتخابات سوریه در طول یک سال گذشته تلقی می شود، زیرا تا کنون انتخابات شوراهای شهری و روستایی و همه پرسی قانون اساسی به خوبی در این کشور برگزار شده است.



در جریان تعدیل و اصلاح قانون اساسی سوریه ماده 8 که حزب بعث را یگانه حزب حاکم سوریه تلقی می کند حذف شد و برای نخستین بار فرصت را برای احزاب سیاسی این کشور در راستای حضور در پارلمان سوریه فراهم کرد.



انتخابات پارلمانی سوریه که در آن هفت حزب مخالف نیز شرکت دارند از آنجایی اهمیت پیدا می کند که این پارلمان درآینده در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 2014 نقش فرا دستی خواهد داشت.



قطعا شکل گیری یک پارلمان قدرتمند و قوی در سوریه می تواند در برون رفت سوریه از بحران فعلی کمک کند، زیرا بهانه را از کشورهایی که مدعی هستند سوریه فاقد یک نظام دموکراتیک است، خواهد گرفت.



بنابراین برگزاری این انتخابات به بشار اسد این فرصت را خواهد داد تا دشمنان داخلی و خارجی خود را منزوی و اوضاع امنیتی کشور خود را کنترل کند.



حضور بیش از 200 گروه خبری برای پوشش روند انتخابات سوریه نشان می دهد که جامعه جهانی در انتظار بروز یک تحول ساختاری در عرصه های سیاسی سوریه است.



حسن هانی زاده کارشناس مسائل بین الملل