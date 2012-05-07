می خواهم در رئال مادرید بمانم

به گزارش خبرگزاری مهر، کاکا که 30 ساله است در سال 2009 با انعقاد قراردادی به ارزش 56 میلیون پوند از میلان به رئال پیوست با این حال در سه سال گذشته فقط 49 بار در ترکیب اصلی این تیم حضور داشته است.

در ماه ژانویه گزارش هایی به گوش رسید مبنی بر اینکه خوزه مورینیو، سرمربی رئال مادرید، آماده است تا این بازیکن را به یکی از دو تیم پاریسن ژرمن و منچستریونایتد انتقال دهد.

کاکا به روزنامه "گلوبو"گفت: هنوز لیگ به پایان نرسیده و برای همین در این خصوص صحبتی انجام نشده است. هنوز سه سال دیگر با رئال قرارداد دارم و می خواهم در این تیم ادامه دهم.

وی در پایان گفت: مورینیو به من کمک کرده و این شانس را در اختیارم گذاشته تا بازی کنم. نمی خواهم رئال مادرید را ترک کنم.