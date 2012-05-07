عدم اجرای درست راهکارهای ساماندهی زباله در کرج مشکلات را افزایش می دهد

همایون رضا مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ضرورت اتخاذ راهکارهای مطلوب و انجام و اجرای این راهکارها به شکل درست و صحیح افزود: در خصوص ساماندهی وضعیت زباله و پسماند در کرج باید همواره بهترین راهکارها اتخاذ شود و این راهکارها را به شکل مطلوب اجرا کنیم.

این مسئول ادامه داد: صرف اتخاذ راهکارهای مطلوب برای ساماندهی وضعیت زباله و پسماند در کرج کافی نیست و این راهکارها باید به گونه ای اجرا و دنبال شوند که بیشترین بازدهی و اثربخشی را به همراه داشته باشند.

مدنی افزود: در این صورت می توانیم انتظار داشته باشیم که ساماندهی زباله و پسماند به بهترین نحو در کرج محقق و اهداف تعیین شده در این خصوص عملی شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند کرج گفت: باید به یاد داشته باشیم که اگر راهکارهای یادشده به صورت درست اجرا نشود، به نوبه خود مشکلاتی به همراه دارد.

این مسئول افزود: در چنین حالتی، اجرای راهکارها نه تنها به کاهش مشکلات کمک شایان و قابل توجهی نخواهد کرد بلکه بر حجم مشکلات نیز می افزاید که توجه به این امر ضرورت فراوانی دارد.

ساماندهی وضعیت زباله و پسماند از به وجود آمدن مشکلات احتمالی جلوگیری می کند

مدنی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص تاثیرات ساماندهی زباله و پسماند ادامه داد: ساماندهی وضعیت زباله و پسماند، بسیاری از مشکلات کنونی را حل می کند و از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات احتمالی دیگر نیز جلوگیری به عمل می آورد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند کرج گفت: توجه به این امر، ضرورت ساماندهی یادشده را افزایش می دهد.