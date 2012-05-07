۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۲۳

آزاد:

ظرفیت ترانزیتی منطقه آزاد چابهار به 6.5 میلیون تن افزایش می یابد

بیرجند - خبرگزاری مهر: استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه برای توسعه منطقه چابهار یک برنامه در دو فاز در دست اقدام است، گفت: فاز نخست ظرفیت منطقه را به 6.5 میلیون تن و فاز دوم تا 100 میلیون تن قابل افزایش خواهد بود.

 به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد  بعد از ظهر دوشنبه در همایش بین المللی توسعه و ترانزیت محور شرق منطقه آزاد تجاری چابهار را یکی از مناطق آزاد شش گانه کشور دانست و اظهارکرد: محور ترانزیت در سیستان و بلوچستان بر اساس چابهار برنامه ریزی شده است.

وی با بیان اینکه چابهار دارای دو بندر تجاری مهم شهید بهشتی و شهید کلانتری با ظرفیت تخلیه و بارگیری 2.5 میلیون تن در سال است، افزود: کشتی های تا ظرفیت 40 هزار تن نیز می توانند در اسلکه های مذکور پهلوگیری کنند.

 استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این ظرفیت به 100 هزار تن نیز قابل توسعه است، عنوان کرد: این اسکله ها و فرودگاه کنارک و پایانه بندر چابهار موجبات ترانزیت کالا به کشورهای مجاور و حوزه خلیج فارس و نیز شبه قاره هند را فراهم کرده است.

آزاد منطقه آزاد چابهار را یکی از قطبهای مهم بازرگانی کشور دانست و ادامه داد: قرار گرفتن چابهار درمسیر بزرگترین کریدورهای دریایی ترانزیت کالا آنرا کلید اتصال شرق آسیا با سایر کشورهای جهان قرارداده است.

 وی با بیان اینکه  در استان سیستان و بلوچستان اقدامات خوبی برای توسعه ترانزیت صورت گرفته است، تصریح کرد: اتصال راه آهن زاهدان به شبکه سراسری موجب شده که کالا از پاکستان به ترکیه 12 روزه به مقصد برسد و این نشان از توان ترانزیتی سیستان و بلوچستان است.

 استاندار سیستان و بلوچستان با تاکید بر اینکه ترانزیت بین المللی شرق نیازمند سرمایه گذاریهای مادی و معنوی زیادی است، افزود: تعلل در رسیدن به این مهم خسارت های جبران ناپذیری را برای استان های هدف به دنبال خواهد داشت.

