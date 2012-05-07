جامعه پرنشاط فردا در گرو مادرانی سالم است

نوربخش باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با راه‌اندازی کمیته بازی‌ها و تفریحات کودکان سعی کرده‌ایم ضمن آشنا کردن کودکان با الفبای اولیه ورزش فرهنگ ورزش‌های همگانی را در خانواده‌ها و جامعه گسترش دهیم.

وی افزود: تربیت و آموزش نیروهای متخصص در زمینه کودکان، ارتقای سطح سلامت جسمانی و روانی آنها به کمک ورزش و ایجاد و گسترش مراکز استاندارد دولتی برای کودکان از دیگر اهداف تشکیل این کمیته است.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان اصفهان با بیان اینکه برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی و حرکتی ویژه مربیان مهدهای کودک‌با همکاری سازمان بهزیستی از جمله برنامه‌های سال جاری کمیته بازی‌ها و تفریحات کودکان است، بیان داشت: به زودی جشنواره روروک‌ها ویژه کودکان زیر دو سال، جشنواره پسران آهنین و جشنواره ساخت مجسمه‌های شنی کودکان توسط برای تشویق کودکان به ورزش برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: هیئت ورزش‌های همگانی سال گذشته اقدام به تشکیل کمیته بازی‌ها و تفریحات کودکان کرد و امسال قصد دارد ورزش کارکنان دولت را راه‌اندازی کند که این موضوع نیازمند همکاری تمام نهادها و سازمان‌ها است.