جامعه پرنشاط فردا در گرو مادرانی سالم است

نوربخش باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با راهاندازی کمیته بازیها و تفریحات کودکان سعی کردهایم ضمن آشنا کردن کودکان با الفبای اولیه ورزش فرهنگ ورزشهای همگانی را در خانوادهها و جامعه گسترش دهیم.
وی افزود: تربیت و آموزش نیروهای متخصص در زمینه کودکان، ارتقای سطح سلامت جسمانی و روانی آنها به کمک ورزش و ایجاد و گسترش مراکز استاندارد دولتی برای کودکان از دیگر اهداف تشکیل این کمیته است.
رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان اصفهان با بیان اینکه برگزاری دورههای آموزشی مهارتی و حرکتی ویژه مربیان مهدهای کودکبا همکاری سازمان بهزیستی از جمله برنامههای سال جاری کمیته بازیها و تفریحات کودکان است، بیان داشت: به زودی جشنواره روروکها ویژه کودکان زیر دو سال، جشنواره پسران آهنین و جشنواره ساخت مجسمههای شنی کودکان توسط برای تشویق کودکان به ورزش برگزار میشود.
وی تاکید کرد: هیئت ورزشهای همگانی سال گذشته اقدام به تشکیل کمیته بازیها و تفریحات کودکان کرد و امسال قصد دارد ورزش کارکنان دولت را راهاندازی کند که این موضوع نیازمند همکاری تمام نهادها و سازمانها است.
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