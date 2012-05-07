ضرورت تعیین تکلیف 840 طرح کشاروزی/ 30 میلیارد تومان برای ساخت دی کلینیک

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر شعبانی فرد در کارگروه آب و توسعه کشاورزی استان مرکزی با تاکید بر تعیین تکلیف 840 طرح کشاورزی استان مرکزی افزود: تمامی زیرساخت های توسعه ای این حوزه در این استان مهیاست اما مشکل در تامین اعتبارات است.

وی گفت: تخصیص نیافتن آب به بخش کشاورزی استان مرکزی برای اجرای کامل طرح های توسعه ای از دیگر مشکلات موجود در این حوزه است.

استاندار در خصوص تامین بخشی از آب مورد نیاز کشاورزی بیان کرد: همه شهرستان های این استان با راه اندازی کامل فاضلاب شهری، باید آب تصفیه شده مورد استهسال آن را در اختیار بخش کشاورزی قرار دهند.

عملیات انتقال آب تصفیه خانه به دشت فراهان

شعبانی فرد اضافه کرد: هم اکنون عملیات انتقال آب مرکز تصفیه خانه فاضلاب شهر اراک با دبی دو مترمربع آب در ثانیه برای دشت اراک و فراهان در دستور کار قرار دارد.

وی اظهار کرد: اجرای این طرح چهار هزار هکتار از اراضی را زیر کشت محصول کشاورزی برده، در حدود شش هزار شغل مستقیم ایجاد، سهمیه آب تالاب میقان نیز تامین می شود.

استاندارعنوان کرد: هزینه انجام این کار با کاشت گندم در سال نخست و برداشت متوسط پنج تن در هر هکتار جبران می شود.

شعبانی فرد در خصوص اقدامات انجام شده در بخش صرفه جویی آب در حوزه کشاورزی گفت: استان مرکزی توانایی انجام طرح های آبیاری تحت فشار تا 20 هزار هکتار در سال را دارد.

آبیاری تحت فشار در 40 هزار هکتار از اراضی استان

وی گفت: سال گذشته هشت هزار و 500 هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش آبیاری نوین قرار گرفت و هم اکنون عملیات آبیاری تحت فشار در 40 هزار هکتار از زمین های این بخش انجام می شود.

استاندارهمچنین خواستار قرار دادن ردیف اعتباری مشخص برای توسعه زیرساخت های بخش کشاورزی در قانون بودجه 91 شد و افزود: سم پاشی مزارع و توزیع بذر اصلاح شده در بین کشاورزان از دیگر اقداماتی است که باید در مسیر توسعه بخش کشاورزی انجام شود.

معاون تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی نیز گفت: روند پذیرش و بررسی طرح های کشاورزی باید بدون در نظر گرفتن زمان اعتبارات تخصیصی مانند گذشته انجام شود.

نیروهای انتظامی سرباز ولایت و خادم مردم هستند



استاندار مرکزی همچنین در مراسم آغاز احداث کلینیک نیروی انتظامی استان مرکزی، نیروهای انتظامی با خدمت صادقانه برای این مرز و بوم سرباز ولایت و خادم مردم دانست و گفت: رفع مشکلات نیروهای مسلح به ویژه نیروی انتظامی برای انجام هر چه بهتر وظایف این نیرو، از خواسته های مسئولان و مردم است.

وی ساخت دی کلینیک و مجتمع فرهنگی بزرگ نیروی انتظامی استان مرکزی از مصوبات دور سوم سفر هیات دولت به استان مرکزی دانست و افزود: اجرای عملیات ساخت این دی کلینیک تحقق عینی یکی دیگر از مصوبات دور سوم سفر هیات دولت به استان مرکزی در راستای خدمت بیش از بیش به مردم است.

30 میلیارد تومان برای ساخت دی کلینیک

شعبانی فرد ادامه داد: 50 درصد از اعتبار ساخت این دی کلینیک از سوی استانداری استان مرکزی و مابقی از طرف فرماندهی انتظامی این استان تامین خواهد شد.

دی کلینیک فرماندهی انتظامی استان مرکزی دارای شش درمانگاه تخصصی ، سه اتاق عمل و سایر قسمتها با 30 میلیارد ریال اعتبار در زیر بنای سه هزار متر مربع ساخته می شود.